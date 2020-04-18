Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Прошу предоставлять объективные данные по количеству средств индивидуальной защиты и медикаментов"

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел видеоконференцию с главными врачами курских больниц. Прежде всего губернатор поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд. Глава региона обсудил с медиками вопросы организации работы лечебных учреждений и необходимые меры для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

- Судьба сыграла с нами злую шутку. В Год здоровья мы вынуждены заниматься здравоохранением в аспекте, существенно отличающемся от наших планов, – отметил губернатор. – Все изменения, которые мы с вами ранее прорабатывали, по факту отодвинуты на неопределенный срок. Но я уверен, что совместными усилиями мы пройдем этот сложный этап, и обязательно построим новые больницы, отремонтируем действующие.

Роман Старовойт призвал руководителей курских больниц с ответственностью отнестись к подсчету ресурсов для борьбы с кронавирусом. В регионе уже проведена инвентаризация медицинских приборов, индивидуальных средств защиты и медикаментов. Однако, информация будет требовать постоянного обновления.

- Мы понимаем, опираясь на данные из больниц, что и в каком количестве у нас в наличии, где у нас предполагается дефицит и за счет чего мы его будем покрывать, – подчеркнул глава региона. – На основе предоставленной лечебными учреждениями информации выстраивается сложная цепочка взаимодействия с Минпромторгом и Минздравом России. Любая ошибка в подсчетах может причинить серьезный ущерб всей нашей деятельности. Поэтому прошу предоставлять объективные данные по количеству средств индивидуальной защиты, медикаментов и прочего. Не надо завышать цифры. Здоровье вас и ваших коллег зависит от честности выполнения этой работы.

Губернатор сообщил, что для курских медиков уже поступило 115 тысяч медицинских перчаток и 4200 одноразовых защитных костюмов. Заключены контракты на покупку еще более трех тысяч штук. Также ожидается 3450 многоразовых костюмов и свыше 31 тысячи пар перчаток. Кроме того, на следующей неделе в регион придет 100 тысяч медицинских масок по квоте Минпромторга РФ.

Курская полиция во взаимодействии с органами государственной власти осуществляет дополнительные меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

16 апреля в населенных пунктах Курской области были выставлены дополнительные патрули из числа сотрудников полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора, представителей общественности, представителей муниципальных администраций, которые проводили работу по контролю за соблюдением режима полной самоизоляции граждан.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 18 апреля в Курской области зарегистрировано 170 (+25) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них 59 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 101 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Ранее восемь пациентов были сняты с медицинского наблюдения; два человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице, скончались.