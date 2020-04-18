Коронавирус в Курской области, последние новости на 18 апреля 2020: приезжие из других регионов обязаны сообщать о себе

Прибывающие на территорию Курской области из других субъектов граждане, обязаны сообщить об этом в региональный комитет здравоохранения по телефону: 8 (4712) 58-78-86 и обеспечить самоизоляцию по месту пребывания или жительства на 14 дней. При проявлении симптомов респираторных заболеваний они должны незамедлительно вызвать врача на дом.

По данным на 17 апреля, в Курской области зарегистрировано 145 подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из 145 заболевших 48 находятся на лечении в стационаре. Четверо из них – в тяжелом состоянии.

Курская полиция просит курян соблюдать режим самоизоляции. В УМВД пояснили, что привлечение граждан к административной ответственности не является целью сотрудников полиции, однако в силу того, что некоторые граждане халатно относятся к соблюдению режима самоизоляции, часть из них оштрафовали.

В Курской области продолжается масштабная санитарная обработка мест возможного скопления людей. Дезинфекция проходит во всех муниципальных образованиях региона.

В супермаркетах «Линия» в рамках акции «МыВместе» появились «тележки добра». Акцию проводит региональный штаб ОНФ в Курской области.