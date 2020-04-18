Коронавирус в Курске, последние новости на 18 апреля 2020: четверо заболевших – в тяжелом состоянии

По данным на 17 апреля, в Курской области зарегистрировано 145 подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией. Из 145 заболевших 48 находятся на лечении в стационаре. Четверо из них – в тяжелом состоянии.

87 человек получают медицинскую помощь в домашних условиях. Из числа этих заболевших 15 женщин и 10 мужчин. Возраст больных: 18-29 лет – три человека; 30-60 лет – 12 человек; более 60 лет – десять человек.

Больше всего заболевших в Курске – 93 человека. В Курском районе – десять человек; в Поныровском районе – десять; в Железногорске, Глушковском, Рыльском и Горшеченском районе – по три человека; в Щигровском, Льговском, Суджанском, Тимском и Обоянском районе – по два; в Советском, Курчатовском, Золотухинском, Медвенском и Конышевком – по одному.

Курская полиция просит курян соблюдать режим самоизоляции. В УМВД пояснили, что привлечение граждан к административной ответственности не является целью сотрудников полиции, однако в силу того, что некоторые граждане халатно относятся к соблюдению режима самоизоляции, часть из них оштрафовали.

В Курской области продолжается масштабная санитарная обработка мест возможного скопления людей. Дезинфекция проходит во всех муниципальных образованиях региона.

В супермаркетах «Линия» в рамках акции «МыВместе» появились «тележки добра». Акцию проводит региональный штаб ОНФ в Курской области.

Граждане, прибывающие на территорию региона из других субъектов, обязаны сообщить об этом в комитет здравоохранения Курской области по телефону: 8 (4712) 58-78-86 и обеспечить самоизоляцию по месту пребывания или жительства на 14 дней.