2020-04-10T22:51:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курской области, последние новости на 11 апреля 2020: поступила первая партия одноразовых масок

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курской области на 11 апреля 2020, самые важные события
Яна ШЕЛЕСТ
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В ближайшее время из Москвы отправят еще 170 тысяч штук масокВ ближайшее время из Москвы отправят еще 170 тысяч штук масок
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В Курск доставили первую партию одноразовых масок — 130 тысяч. По предварительным данным, в ближайшее время из Москвы отправят еще 170 тысяч штук. Это централизованная поставка по квоте Минпромторга. Какова будет их цена в аптеках, пока неизвестно.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 10 апреля 2020 года составило 21 человек. Еще один случай заражения подтвержден за минувшие сутки.

Карантинные меры, принятые в Курской области для предупреждения распространения пандемии COVID-19, привели к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

На сегодняшний день в Курской области обследование на коронавирус прошли 5523 человека, из них 4158 - на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации все поезда дальнего следования после каждого рейса проходят в депо санитарную обработку. Вагоны моют с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов, сообщили в администрации региона.

С 6 апреля курские школьники приступили к дистанционному обучению. Ученикам льготных категорий на этот период выдадут продуктовые наборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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