2020-04-03T21:37:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 4 апреля 2020 года составило четыре человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 4 апреля 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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В области действует режим строгой самоизоляцииВ области действует режим строгой самоизоляцииФото: Из архива "КП"
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По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции число заболевших коронавирусом в Курске на 4 апреля составляет четыре человека. В области под медицинским наблюдением находятся 616 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 357 человек.

В области действует режим строгой самоизоляции. Дома остаются не только люди, входящие в группу риска, но и все остальные. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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