Число заболевших коронавирусом в Курске на 4 апреля 2020 года составило четыре человека

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции число заболевших коронавирусом в Курске на 4 апреля составляет четыре человека. В области под медицинским наблюдением находятся 616 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 357 человек.

В области действует режим строгой самоизоляции. Дома остаются не только люди, входящие в группу риска, но и все остальные. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.