Коронавирус в Курске, последние новости на 4 апреля 2020: под медицинским наблюдением 616 человек

По состоянию на 4 апреля в Курской области выявлено четыре человека, зараженный новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находятся 616 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 357 человек. Изолированы 26 медиков Областной клинической больницы, контактировавших с больной коронавирусом.

Коронавирус в Курске, последние новости на 4 апреля 2020: в регионе действует режим строгой самоизоляции. Дома остаются не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Для работающих курян выдадут разрешения на передвижение. Количество пассажирского транспорта снижено на 70%.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

С 6 апреля школы Курской области приступают к дистанционному обучению. И дети, и учителя останутся дома. Будут использоваться такие образовательные платформы, как «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа» и др.