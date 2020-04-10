2020-04-10T17:05:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Курске: в регионе стал чище воздух

Режим самоизоляции в Курске
Светлана ВОЛКОВА
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На улице стало меньше машин и людей, и воздух стал чищеНа улице стало меньше машин и людей, и воздух стал чищеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Карантинные меры, принятые в Курской области для предупреждения распространения пандемии COVID-19, привели к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, - прокомментировал КП председатель комитета экологической безопасности и природопользования Константин Поляков изменившуюся в лучшую сторону экологическую обстановку в регионе.

Председатель комитета заверил, что одним из основных источников загрязнения городской воздушной среды является автомобильный транспорт.

- С 30 марта по 10 апреля снизилось количество транспорта на дорогах области. Сокращение движения значительно влияет на снижение выбросов в виде автомобильных выхлопов.

Также стоит отметить, что большинство предприятий области либо временно приостановили свою работу, либо перешли на сокращенный режим работы. Это привело к снижению количества выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ.

Все это благоприятно сказалось на качестве атмосферного воздуха в Курской области. Необходимо отметить, что постоянный контроль за состоянием атмосферного воздуха, снижение автомобильного потока и ответственное отношение предприятий области позволяют улучшить экологическую ситуацию в регионе, добавили чиновники.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 10 апреля 2020 года составило 21 человек. Еще один случай заражения подтвержден за минувшие сутки.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Всеобщий режим самоизоляции в Курске действует вторую неделю. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

ИСТОЧНИК KP.RU

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