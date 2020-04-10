Задержали подозреваемого в нападении на школьниц под Курском

Золотухинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области продолжает расследование уголовного дела по по факту разбойного нападения на девушек в местечке Свобода Золотухинского района. ЧП произошло 21 октября 2019 года. Уголовное дело возбуждено по ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и ч.2 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия)

- Это преступление длительное время оставалось не раскрытым. Вместе с тем работа по поиску преступника не прекращалась. В результате чего благодаря слаженной работе следователей и сотрудников полиции было установлен подозреваемый. Им оказался 52-летний мужчина, - рассказали в СК.

ЧП произошло 21 октября 2019 года примерно в семь часов вечера на улице Советская в местечке Свобода Золотухинского района Курской области. Мужчина увидел 19-летнюю девушку, подошел к ней сзади и, обхватив обеими руками ее лицо, хотел ее ограбить. Но девушке удалось вырваться и убежать.

После чего в этот же день, примерно в восемь часов вечера, на остановке общественного транспорта на улице Советская местечка Свобода,Золотухинского района преступник приметил двух 15-летних девушек. Он также подошел сзади к одной из них и, приставив нож к ее шее, также попытался ограбить. Школьницы смогли отбиться и убежали. Одна из девушек во время борьбы получила порез плеча ревой руки, вторая - резаную рану пальцев левой кисти. Преступнику удалось сбежать. Мужчина, испугавшись прохожих, с места происшествия скрылся.

Подробнее о том, как проходило расследование, рассказали в УМВД региона:

- По описанию потерпевших эксперты составили фоторобот. Были опрошены очевидцы, просмотрено видео с камер видеонаблюдения. Тогда по «горячим» следам подозреваемого установить не удалось. Однако сотрудники уголовного розыска продолжали проведение розыскных мероприятий. Ориентировали местных жителей, работников предприятий и организаций района.

В апреле полицейским поступила информация о подозрительном незнакомце, который находился на вокзале районного центра. Оперативники прибыли на место. Мужчина подходил под имеющееся описание жертв и очевидцев. Его доставили в отдел полиции.

При опросе он пытался обмануть сотрудников полиции, объясняя это потерей памяти. Однако, в процессе разбирательства признался и рассказал подробности произошедшего в тот вечер. Его показания совпали с имеющимися свидетельскими показаниями. Потерпевшие опознали нападавшего. Подтверждается все и имеющимся видео с камер видеонаблюдения.

Подозреваемый 1967 года рождения, иностранец, однако его статус позволяет находиться на территории Российской Федерации на законных основаниях. Несколько лет он переезжал по разным городам и обходился случайными заработками. В местечко Свобода он приезжал и ранее. В тот день в октябре оказался там в надежде найти временное жилье и работу.

Внимание пьяного мужчины привлекли две девушки, он подошел к ним. В результате инцидента две несовершеннолетние получили ранения. Зная территорию местечка Свободы и прилегающих окрестностей, в тот вечер ему удалось остаться незамеченным и покинуть территорию района на поезде, а после выехать с территории России.

Сейчас он задержан, находится под стражей. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сказали в СК.