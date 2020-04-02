2020-04-02T15:31:42+03:00
Общество

Хард-рок в стиле digital — видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»

3 апреля 2020 года в 20:00 по московскому времени в видеосервисе Wink начнется уникальное онлайн-событие — живой концерт легендарной рок-группы «Ария»
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С 1985 года она остается одним из самых популярных коллективов страны, не изменяя своему узнаваемому стилю. Многочисленные поклонники группы особенно ценят ее живые выступления за мощный драйв и энергетику.

Буквально сразу после выхода первого альбома композиции «Арии» стали лидерами хит-парадов. Всего в дискографии группы 13 номерных альбомов, а также многочисленные концертные записи и сборники. «Ария» продолжает работать над созданием нового материала, успешно гастролирует не только в России, но и за рубежом. В 2014 году на основе выбора радиослушателей был составлен список «500 лучших песен „Нашего радио“», в который вошли 11 композиций «Арии». На онлайн-концерте «Стой за чертой!» обязательно прозвучат лучшие песни группы, такие как «Ангелы неба», «Ночь короче дня», «Герой асфальта» и другие.

«Изоляция из-за распространения коронавируса прервала очередной концертный тур “Арии”, мы были вынуждены перенести выступления на более поздний срок. Онлайн-концерт в видеосервисе Wink даст нам возможность встретиться с нашими слушателями, пусть и дистанционно. Мы соскучились по живым выступлениям и очень ждем встречи с вами! Оставайтесь дома, берегите себя и близких!» — подчеркивают музыканты «Арии».

«Режим самоизоляции — это очень важно, всем лучше оставаться дома. Текущие испытания не ослабят нас, не сделают разобщенными. Музыкальный драйв и хорошее настроение от живого рок-концерта “Арии”, пусть и в цифровом формате, помогут нам пережить все трудности», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Концерт группы «Ария» доступен бесплатно всем абонентам сервиса Wink, а новым подписчикам — сразу после регистрации. Включайте телеканал «Всё ТВ» 3 апреля в 20:00 (мск).

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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