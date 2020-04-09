2020-04-09T14:23:03+03:00
Экономика

В карьере МГОКа будет работать тысячетонный исполин

На Михайловском ГОКе ведется сборка нового 25-кубового экскаватора
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Техника закуплена в рамках инвестиционной программыТехника закуплена в рамках инвестиционной программыФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Новый экскаватор WK-35 с емкостью ковша 25 кубометров будет вскоре собран на Михайловском ГОК. Это первый экземпляр такой грузоподъемности в карьере комбината - за раз он поднимает более 50 тонн скальной вскрыши, а в год - до пяти миллионов кубов или почти 18 миллионов тонн.

Работать экскаватор начнет в мае. Специалисты МГОКа немного усовершенствовали машину - провели усиление лестничных трапов и футеровку гидравлической системы.

Система управления машиной позволяет увеличить уровень контроля, вести мониторинг работы узлов и агрегатов, регулировать скорость выполнения операций. А электропривод переменного тока экономит электроэнергию и увеличивает срока эксплуатации оборудования.

Техника закуплена в рамках инвестиционной программы компании «Металлоинвест» по развитию горнотранспортного комплекса.

По словам начальника технического отдела рудоуправления Павла Сакова, работы для нового экскаватора запланированы на северо-западном участке карьера. В комплексе с 220-тонными БЕЛАЗами WK-35 будет готовить фронт для выемки руды.

Сама машина весит более тысячи тонн.

- Этот гигант в разы больше, чем мой прежний экскаватор, - говорит машинист Руслан Анпилогов. - Он максимально оснащен оборудованием нового поколения, которое нам еще предстоит освоить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: школьникам начали выдавать продуктовые наборы
Курские полицейские задержали пьяного угонщика
В Курске сносят здание бывшей станции «Скорой помощи»
В Курской области за сутки произошло 89 пожаров
С 13 апреля в Курске возобновят отключения электроэнергии
Режим повышенной готовности в Курске из-за корнонавируса: кому и в какие сроки делают тест
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: губернатор призвал ограничить движение межрегиональных автобусов
Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: график скорректирован
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: в городе продезинфицировали скверы, переходы и остановки
Количество зараженных коронавирусом в Курске на 9 апреля 2020 года: диагноз подтвердился еще у десяти человек
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: как отличить волонтеров от мошенников?
Режим повышенной готовности в Курске: медики сказали, что лимон и имбирь бесполезны против коронавируса
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: школьникам льготной категории выдадут продуктовые наборы
Коронавирус в Курске: медикам доплатят за работу с пациентами с COVID-19
В Курске чуть не загорелось предприятие
Курск вошел в состав участников всероссийского конкурса «Города для детей.2020»
Коронавирус в Курске: медики назвали основные симптомы заболевания
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: у умершего в больнице курянина коронавирус не подтвердился
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: под подозрением на коронавирус еще 30 человек
26-летний курянин развращал несовершеннолетнюю девушку
Под Курском водитель иномарки врезался в «Приору» и скрылся
Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: очереди выстроились на улице
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: организации просят сообщить о сотрудниках, работающих в период самоизоляции