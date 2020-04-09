В карьере МГОКа будет работать тысячетонный исполин

Новый экскаватор WK-35 с емкостью ковша 25 кубометров будет вскоре собран на Михайловском ГОК. Это первый экземпляр такой грузоподъемности в карьере комбината - за раз он поднимает более 50 тонн скальной вскрыши, а в год - до пяти миллионов кубов или почти 18 миллионов тонн.

Работать экскаватор начнет в мае. Специалисты МГОКа немного усовершенствовали машину - провели усиление лестничных трапов и футеровку гидравлической системы.

Система управления машиной позволяет увеличить уровень контроля, вести мониторинг работы узлов и агрегатов, регулировать скорость выполнения операций. А электропривод переменного тока экономит электроэнергию и увеличивает срока эксплуатации оборудования.

Техника закуплена в рамках инвестиционной программы компании «Металлоинвест» по развитию горнотранспортного комплекса.

По словам начальника технического отдела рудоуправления Павла Сакова, работы для нового экскаватора запланированы на северо-западном участке карьера. В комплексе с 220-тонными БЕЛАЗами WK-35 будет готовить фронт для выемки руды.

Сама машина весит более тысячи тонн.

- Этот гигант в разы больше, чем мой прежний экскаватор, - говорит машинист Руслан Анпилогов. - Он максимально оснащен оборудованием нового поколения, которое нам еще предстоит освоить.