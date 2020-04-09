Коронавирус в Курской области, последние новости на 9 апреля 2020: медикам доплатят за работу с пациентами с COVID-19

Курским медикам доплатят за работу с пациентами с COVID-19, сообщили в областной администрации. Выплаты предусмотрены за особые условия труда и дополнительную нагрузку для медперсонала, оказывающего помощь людям, заразившимся новой коронавирусной инфекцией и попавшим в группу риска.

По состоянию на 9 апреля в Курской области - шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Положительные результаты на COVID-19 подтверждены специалистами в Москве.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

На онлайн-конференции по эпидемической ситуации в Курской области рассказали об основных симптомах заражения коронавирусной инфекцией.

6 апреля курские школьники приступили к дистанционному обучению. Ученикам, входящим в льготную категорию, начали выдавать продуктовые наборы. Детские сады закрыты, в некоторых работают дежурные группы.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.