2020-04-08T22:52:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 9 апреля 2020: у 30 курян предварительные анализы оказались положительными

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на 9 апреля 2020, самые важные события
Яна ШЕЛЕСТ
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Куряне уже получают терапию, выявлены и проверяются их контактыКуряне уже получают терапию, выявлены и проверяются их контактыФото: Из архива "КП"
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По состоянию на утро 9 апреля в Курской области - шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Положительные результаты на COVID-19 подтверждены специалистами в Москве. Без каких-либо явных проявлений болезни эти куряне находятся на домашнем карантине. Они - под строгим контролем медиков и соответствующих служб.

У 30 курян предварительные анализы на коронавирусную инфекцию оказались положительными. Для подтверждения они направлены в сертифицированный референс-центр в Москву. Эти куряне уже получают терапию, выявлены и проверяются их контакты.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Курским медикам доплатят за работу с пациентами с COVID-19. Выплаты предусмотрены за особые условия труда и дополнительную нагрузку для медперсонала, оказывающего помощь людям, заразившимся новой коронавирусной инфекцией и попавшим в группу риска.

На онлайн-конференции по эпидемической ситуации в Курской области рассказали об основных симптомах заражения коронавирусной инфекцией.

В регионе действует режим строгой самоизоляции. Не работают торгово-развлекательные центры, предприятия общепита, фитнес-клубы, сауны и салоны красоты. Курянам рекомендовано не выходить из дома.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

6 апреля курские школьники приступили к дистанционному обучению. Ученикам, входящим во льготную категорию, начали выдавать продуктовые наборы. Детские сады закрыты, в некоторых работают дежурные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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