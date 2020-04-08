2020-04-08T13:38:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 8 апреля 2020 года составило три человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 8 апреля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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Итого официально в Курске семь больных коронавирусомИтого официально в Курске семь больных коронавирусомФото: из открытых источников
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Как уже сообщала КП, в Курской области - шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Положительные результаты на COVID-19 подтверждены специалистами в Москве.

- Все зараженные без каких-либо явных проявлений болезни находятся на домашнем карантине под строгим контролем медиков и соответствующих служб. На самоизоляции они находятся с конца марта, - сообщил на своей странице в соцсети губернатор региона Роман Старовойт.

Хорошая новость: 8 апреля из областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко выписали трех пациентов, вылечившиеся от коронавируса. Среди них и восьмимесячный ребенок из Железногорска. Малыш с родителями весной приехал из-за границы.

- Благодарю наших врачей, которые помогли им победить опасную инфекцию. Сейчас все, от санитаров до главных врачей находятся в авангарде борьбы с COVID-19. Спасибо каждому за самоотверженный труд! А мы с вами, друзья, сильно поможем медикам, если будем соблюдать самоизоляцию и повышенные меры гигиены, - отметил Роман Старовойт.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний, сообщили в администрации региона. По словам курских медиков, анализ на коронавирус у него взяли накануне и отправили в столицу, но результат до сих пор не пришел.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение карантина.

Они повлекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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