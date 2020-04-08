Курские власти признали газеты "заразными"

Курские СМИ оказались под ударом из-за составленного региональными властями перечня необходимых товаров в условиях режима повышенной готовности по коронавирусу.

Сейчас в Курской области закрыты киоски по продаже газет и печатной продукции, расположенные, в том числе, на рынках и в торговых центрах. Якобы периодические издания не являются товаром первой необходимости, так как не были внесены в соответствующий перечень.

Напомним, этот перечень был введен на региональном уровне в связи с введением ограничительных мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Между тем, в частности, в регионе продолжали работу некоторые строительные магазины. 7 апреля в администрации региона был пересмотрен и расширен перечень товаров первой необходимости. С 8 апреля в регионе заработали, например, даже оптики. А губернатор Роман Старовойт предложил открыть парикмахерские и салоны красоты!

При этом ранее Президент России Владимир Путин издал Указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». В нем, правда, о салонах красоты ничего нет, а вот работа средств массовой информации оговорена отдельно.

- Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих функционирование этих организаций, — говорится в документе.

Важность оперативного и достоверного информирования граждан со стороны СМИ неоднократно подчеркивалась на всех уровнях — в том числе и губернатором Курской области Романом Старовойтом.

Но тем не менее в Курской области в настоящий момент создаются препятствия работе СМИ и тем самым нарушается Указ главы государства.

- Что касается газет, этот список товаров первой необходимости - "живой". Мы будем настаивать на внесении в него газет при очередной корректировке. Хотя даже у Минпроторга есть рекомендации при организации торговли газетами предусмотреть бесконтактный способ продажи товара. При такой формулировке можно представить только продажу газет со стеллажей, что уже и происходит в супемаркетах, например. Тем не менее, мы в очередной раз подадим такое предложение, - прокомментировал непростую ситуацию председатель комитета информации и печати Курской области Денис Михайлов.