Число заболевших коронавирусом в Курске на 8 апреля 2020 года составило четыре человека

Число заболевших коронавирусом в Курске на 8 апреля 2020 года составляет четыре человека. У них лабораторно подтвержден диагноз. В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции находятся 68 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. Все граждане под наблюдением врачей, проводится необходимая терапия.

Под медицинским наблюдением находятся 218 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 835 человек.

Карантин в Курске из-за коронавируса или строгая самоизоляция действует вторую неделю. В целях противодействия распространению новой инфекции и обеспечения безопасности граждан в области началась санитарная обработка остановок общественного транспорта.

Курские спасатели патрулируют водоемы и проводят беседы с населением. Украина временно закрыла с 7 апреля автомобильный пункт пропуска через государственную границу «Катериновка».

7,5 тысяч курских школьников получат компенсацию на питание. Ее в течение дистанционного периода будут получать родители, чьи дети бесплатно питаются в школе.

В поселке Малиновом Курского района начали шить медицинские защитные костюмы. Одно из швейных предприятий временно сменило профиль из-за угрозы распространения коронавируса.