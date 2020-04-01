Нарушение домашнего режима самоизоляции в Курске: в регионе оштрафованы пять нарушителей

В УМВД России по Курской области сообщили, что принимаются меры по изоляции людей, которые могут являться переносчиками коронавирусной инфекции. Сотрудники полиции вручили постановление главного санитарного врача об обязательной самоизоляции людям, прибывшим из-за границы. Полицейские проверяют, как соблюдаются ими карантинные ограничения и режим самоизоляции. Те, кто, нарушает ее, привлекают к ответственности.

В Курской области по состоянию на 1 апреля составлено пять административных протоколов ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль».

В Беловском районе правила нарушила женщина, имеющая разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Она вернулась из-за границы и на основании постановления должна была соблюдать режим самоизоляции. Однако, несмотря на запрет, покинула место жительства. По ее словам, она была уверена, что проверять ее не станут. Для такой категории граждан наличие двух и более правонарушений может иметь последствия, связанные с разрешением дальнейшего нахождения на территории России, сказали в полиции.

В Октябрьском районе мужчина приехал из-за границы с отдыха и нарушил карантинный режим, отправившись на рыбалку.

В Горшеченском районе нарушитель также, несмотря на запрет покинул место жительства и направился в общественное место.

В Конышевском, Глушковском районе такие люди по решению суда признаны виновным в правонарушении и оштрафованы.

31 марта 2020 года Государственная дума РФ приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ и Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.

Так, ст. 6.3 КоАП РФ за нарушение карантина будут установлены штрафы для граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, штраф составит от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ужесточается также и уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Поправки вносятся в ст. 236 УК РФ. Если нарушение норм повлекло по неосторожности массовое заболевание или создало угрозу наступления таких последствий, то штраф от 500 до 700 тысяч рублей, либо ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет. Если же нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, то штраф от 1 до 2 миллионов рублей, ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительные работы или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Если же нарушение повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц, то наказание – принудительные работы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы от 5 до 7 лет.

Выходить из дома можно только в случае экстренной необходимости, например, чтобы купить продукты, выгулять домашних питомцев, а также для получения экстренной медицинской помощи. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена.

В Курской области зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом. У всех троих пациентов состояние удовлетворительное, они в Семашко. Круг общения этих пациентов определен, эти люди находятся под медицинским наблюдением.