Нотариус в моей жизни
Оформить наследство, покупку или продажу недвижимости, придать юридическую силу доверенности гражданин РФ может только с помощью нотариуса.
*В чем социальная функция нотариуса?
*Опасно ли небрежное отношение к юридической безопасности?
*Где можно получить качественную юридическую консультацию в Курске?
На эти и другие интересующие вас вопросы ответят специалисты Курской областной нотариальной палаты.
Звоните нам 10 апреля 2020г с 11.00ч до 13.00ч по тел.:(4712) 70-62-71, 58-83-74
Ответы будут опубликованы в еженедельном выпуске «КП» 23 апреля 2020г и размещены на сайте www.kp.ru
Предварительные вопросы можно задать по адресу: valentina.zayarnaya@phkp.ru
или на сайте www.kp.ru в комментариях под статью
ИСТОЧНИК KP.RU