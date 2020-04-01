2020-03-31T16:24:35+03:00
Общество

Нотариус в моей жизни

Практически каждый человек в своей жизни сталкивается с работой нотариуса
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Оформить наследство, покупку или продажу недвижимости, придать юридическую силу доверенности гражданин РФ может только с помощью нотариуса.

*В чем социальная функция нотариуса?

*Опасно ли небрежное отношение к юридической безопасности?

*Где можно получить качественную юридическую консультацию в Курске?

На эти и другие интересующие вас вопросы ответят специалисты Курской областной нотариальной палаты.

Звоните нам 10 апреля 2020г с 11.00ч до 13.00ч по тел.:(4712) 70-62-71, 58-83-74

Ответы будут опубликованы в еженедельном выпуске «КП» 23 апреля 2020г и размещены на сайте www.kp.ru

Предварительные вопросы можно задать по адресу: valentina.zayarnaya@phkp.ru

или на сайте www.kp.ru в комментариях под статью

ИСТОЧНИК KP.RU

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