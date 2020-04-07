Под Курском девочки пытались убить своих опекунов и четверых детей - СК

- СК по Курской области завел уголовное дело против 17 и 15-летних девочек. Подростков подозревают по ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство шести лиц, малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору), - сообщили в Следственном комитете.

Трагедия разыгралась в селе Старое Роговое Горшеченского района Курской области. Девочки жили со своими опекунами. В семье всего шестеро детей, в том числе дети опекунов пяти и шести лет и еще двое находящихся на опеке детей шести и девяти лет.

- Днем 2 апреля 17-летняя подозреваемая решила убить опекунов и четверых детей, которые жили с ней вместе. Причина - неприязненные отношения в семье. Девушка предложила это сделать вместе 15-летней приемной сестре. На следующий день примерно в третьем часу ночи, когда все в доме спали, девочки открыли вентили газовой плиты на кухне дома. Их цель была - чтобы газ заполнил дом. Сами они покиинули дом, закрыв за собой входную дверь, - рассказали в СК.

Реализовать страшный план подружкам не удалось - проснулся глава семьи и вовремя обнаружил утечку газа в доме. Мужчина успел перекрыть вентиль.

Сейчас 17-летняя подозреваемая находится под стражей, вторую девочку оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

- По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, - добавили в СК.