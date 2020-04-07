Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: как зарегистрироваться на бирже труда онлайн?

- Мне пишут в соцсети, что самозанятым сейчас негде зарабатывать деньги, – отметил глава региона Роман Старовойт в понедельник в связи с сложившейся ситуацией в экономике.

Не исключено, что цифры безработицы могут вырасти после нерабочего апреля в стране.

Уже сейчас зарегистрироваться в качестве безработного можно через интерактивный портал комитета по труду и занятости населения Курской области https://trud46.ru/ . Документы также принимаются письмом через Почту России и через ящики для бесконтактного сбора документов, которые установлены в центрах занятости. Выемка документов из ящиков производится ежедневно в конце дня, заверили в администрации региона.

- К документам, которые куряне будут оставлять в ящиках для бесконтактного сбора, необходимо приложить еще свои контактные данные: телефон или адрес электронной почты. Это ускорит рассмотрение всех заявлений, – отметила председатель регионального комитета по труду и занятости населения Елена Кулагина.

Что касается интерактивного портала комитета по труду и занятости населения Курской области, то после входа в личный кабинет гражданин в электронном виде подает заявление о предоставлении государственной услуги содействия в поиске подходящей работы.

Для регистрации в качестве безработного и назначения пособия по безработице к заявлению необходимо приложить фотографии необходимых документов: всех заполненных страниц паспорта, трудовой книжки, документа об образовании, справки о среднем заработке за последние три месяца с последнего места работы на бланке установленного образца (его можно скачать на интерактивном портале комитета по труду и занятости населения в разделе «Бланки для граждан»). Граждане, не работающие более года, справку не предоставляют.

Для перечисления пособия по безработице к заявлению необходимо прикрепить фото ИНН, СНИЛС и банковских реквизитов гражданина. Куряне с инвалидностью дополнительно предоставляют индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида.

После обработки заявления в личном кабинете гражданина (в разделе «Обращения») отобразятся результаты оказания услуги и дата следующего взаимодействия со специалистом центра занятости через личный кабинет.

Ночью 6 апреля один пациент с диагнозом пневмония скончался. Результат его теста на коронавирус пока не получен из Москвы.

Всего официально в регионе четыре человека заражены коронавирусом.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер карантина.

Они влекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятеенльность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.