Режим повышенной готовности: Курск объехали с чудотворным образом против коронавируса

Митрополит Курский и Рыльский Герман совершил молитвенный объезд Курска со списком Чудотворной иконы Божией Матери "Знамение" Курской Коренной.

- После Богослужения в главном храме Курска - Знаменском кафедральном соборе - митрополит Курский и Рыльский Герман призвал верующих совместно помолиться о даровании нашему народу милости Божией и прекращении распространения вредоносного поветрия. В сопровождении клириков собора он совершил объезд вокруг Курска с чтимым списком иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной, - рассказали в Курской Епархии.

На протяжении всего пути совершались молебны к Пресвятой Богородице, а также читалась молитва во время вредоносного поветрия.

Автомобильный Крестный ход вокруг Курска длился более часа. С Курской-Коренной иконой Божией Матери владыка Герман объехал весь город. По пути были сделаны остановки, во время которых митрополит осенял город Крестом и чтимым образом.

Кстати, подобные молитвенные объезды в эти дни проходят во многих епархиях Русской Православной Церкви, уточнили в местной Епархии.

Чудотворная икона Божией Матери "Знамение" Курская Коренная издревле считалась хранительницей курской земли. К ней обращались в трудные времена.

Между тем в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции находятся 65 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. Ночью 6 апреля один пациент с диагнозом пневмония скончался. Результат его теста на коронавирус пока не получен из Москвы.

Всего официально в регионе четыре человека заражены коронавирусом.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер карантина.

Они влекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятеенльность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.