Коронавирус в Курске, последние новости на 5 апреля 2020: коронавирус - у четырех пациентов, еще восемь ожидают результаты теста

По последним данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции в области под медицинским наблюдением находятся 516 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 460 человек.

Напомним, сутки назад под медицинским наблюдением в Курской области было 616 человек, подвергнутых изоляции.

В областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко на изоляции также находятся 60 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. 4 апреля в больницу поступило восемь человек с подозрением на коронавирус. У них взяли анализы на COVID-2019, которые сейчас находятся в работе.

Сейчас в учреждении также четыре пациента, у которых лабораторно подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией. Все они находятся под наблюдением врачей, проводится необходимая терапия, сообщили в администрации региона. Напомним, среди больных коронавирусом - семья с восьмимесячным ребенком, которая приехала из-за рубежа, мужчина, который вернулся из столицы и женщина из района области, которую сначала доставили в областную клиническую больницу с другим диагнозом, затем у нее обнаружили пневмонию и коронавирус и перевели в Семашко.

В администрации Курской области предложили разграничить потоки людей по временному принципу и возрастной категории. Инициативу озвучили заместитель губернатора Курской области Юрий Князев и председатель правового комитета Александр Ерменчук. Первыми на улицу смогут выйти самые пожилые.

- Гражданам старше 60 лет мы рекомендуем посещать магазины, аптеки и по необходимости выходить из дома с 9:00 до 11:00; лицам в возрасте от 50 до 60 лет – с 11:00 до 13:00; с 16 до 30 лет – с 13:00 до 15:00; с 40 до 50 лет – с 15:00 до 17:00; с 30 до 40 лет – с 17:00 до 19:00. Это рекомендательные меры, но в случае ухудшения обстановки они станут обязательными к исполнению, - сказали в администрации региона.

В Курске установили информационные таблички с просьбой к курянам воздержаться от посещения общественных пространств. На аншлагах значится, что вход в парки запрещен из-за распространения коронавируса. Аншлаги размещены в 26 парках и скверах.

Принято решение продлить срок введенных ранее ограничений до 30 апреля. Это касается приостановки работы объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, реализующих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости; список таких товаров утвержден Правительством Российской Федерации.

Со следующей недели работодатели должны будут перевести граждан из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности за период с 6 по 19 апреля.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.