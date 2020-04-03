2020-04-04T10:53:54+03:00
Экономика

Железногорск получит деньги на на покупку медицинского оборудования и защитных средств

Металлоинвест потратит более 100 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом
Ольга ДАНИЛОВА
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На всех предприятиях Металлоинвеста усилена дезинфекция помещений и транспортаНа всех предприятиях Металлоинвеста усилена дезинфекция помещений и транспортаФото: предоставлено пресс-службой
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Более 100 млн рублей на приобретение медицинского оборудования, оснащение больниц и обеспечение жителей Белгородской, Курской и Оренбургской областей средствами индивидуальной защиты выделит Компания «Металлоинвест».

- Наш долг - обеспечивать стабильность непрерывного производства и безопасные условия для работы, содействовать сохранению здоровья сотрудников, - отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

По словам Андрея Варичева, на предприятиях компании идет ежедневный круглосуточный контроль за эпидемиологической обстановкой, реализуется комплекс мер по защите сотрудников и членов их семей от угрозы вирусных заболеваний.

- На всех предприятиях Металлоинвеста усилена дезинфекция помещений и транспорта, установлены диспенсеры с антисептиками, организовано снабжение работников средствами индивидуальной защиты.

Мы активно ведем информационную работу по разъяснению сотрудникам правил поведения в сложившейся обстановке.

Компания находится в тесном контакте с администрациями регионов присутствия, формируется программа поддержки каждого города – Старого Оскола, Губкина, Железногорска и Новотроицка.

В этот период особенно важно поддержать медицинские учреждения, обеспечивающие безопасность всех жителей наших городов, - сказал Варичев.

Так, Железногорск (Курская область) и Оренбургская область получат деньги на покупку медицинского оборудования и защитных средств.

Более 55 млн рублей пойдет на дооснащение медицинских учреждений Белгородской области необходимым оборудованием, включая аппараты для искусственной вентиляции легких.

Старооскольский городской округ получит поддержку на покупку медицинского оборудования для организации моногоспиталя, защитных и дезинфицирующих средств. В планах - помощь администрации Губкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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