Пропуска в Курске в период самоизоляции: объясняем систему маршрутных листов и ограничительных мер

На вопросы курян ответили заместитель губернатора Курской области Юрий Князев и председатель правового комитета Александр Ерменчук.

Кому будет выдаваться маршрутный лист?

Маршрутные листы будут выдаваться предприятиям с непрерывном циклом работы, а также тем, кто обеспечивает регион продуктами питания, лекарствами и другими товарами из федерального перечня.

Как будет организована выдача маршрутных листов?

Необходимое количество будет выдаваться по заявкам предприятий в администрациях муниципальных образований.

Где нужно получать лист - по месту нахождения организации или по месту проведения работ?

Обращаться нужно по месту нахождения предприятия.

Что должно быть заполнено в маршрутном листе?

Заполняется Ф.И.О. сотрудника, адрес фактического проживания, место и адрес работы, кем выдан, подпись руководителя и печать.

Как долго будет действовать маршрутный лист?

Система маршрутных листов вводится на время противоэпидемических мероприятий, но точный срок действия листа для сотрудника указывает работодатель в зависимости от производственной необходимости.

С чем связан срок действия маршрутного листа?

С распоряжениями Президента РФ Владимира Путина. На данный момент - до 30-го апреля.

В какой срок после подачи заявки будет выдан маршрутный лист?

Первую партию уже 4 апреля выдадут в Курчатове и Железногорске, где размещены стратегически важные объекты.

Остальные - не позднее понедельника; все заявки будут обработаны в течение суток с момента подачи.

На каких правовых основаниях создаются маршрутные листы, и насколько это соответствует нормам Конституции?

Наш регион работает в рамках режима повышенной готовности, введенного распоряжением губернатора Курской области в соответствии с предписанием главного санитарного врача региона.

В Курской области действуют три нормативно-правовых акта, изданных на основании предписания главного государственного санитарного врача по Курской области: меры по самоизоляции граждан, распоряжения Губернатора Курской области об усилении ограничительных мероприятий на территориях Курчатова и Железногорска.

Могут ли получить маршрутный лист граждане, посещающие своих пожилых родственников?

Нет, так как выдача маршрутных листов предусмотрена только работникам предприятий. Но сейчас гражданам не запрещается навещать своих пожилых родственников. Возможно, в дальнейшем, если будут введены более жесткие ограничения, придется прибегнуть к помощи волонтеров.

Как быть адвокатам?

Адвокаты и индивидуальные предприниматели могут самостоятельно выписать маршрутные листы на свое имя и заверить печатью.

Нужны ли маршрутные листы для логистических компаний, работники которых осуществляют рейсы между регионами?

Достаточно иметь на руках накладные листы и сопроводительные документы на груз.

Если груз уходит за пределы области, как быть таким предприятиям?

Межрегиональные перевозки разрешены. Если будет представлен договор, надлежащим образом оформленная счет-фактура, транспортные накладные, то это является основанием для проезда на ту или иную территорию.

Как получать индивидуальному предпринимателю маршрутный лист, если он посещает много точек в течение недели?

Достаточно заявки от контрагента.

Нужно ли врачам получать маршрутные листы?

Врачи будут обеспечены такими листами в первую очередь.

Как быть с работниками правоохранительных органов и других государственных структур?

Работники правоохранительных органов, судьи, военнослужащие, сотрудники Роспотребнадзора, органов власти будут передвигаться по удостоверениям. Для них пропуска предусмотрены не будут.

Работаю в другой области. Могу выезжать?

На работу за пределы области выезжать можно, но перемещения желательно ограничить. Если работаете в другом регионе, то лучше оставаться там до нормализации эпидемиологической обстановки.

Как быть таксистам и курьерам?

Это категория людей с повышенным риском заражения. У нас разрешена и доставка, и работа такси. Но работодатели должны строго соблюдать требования, которые предъявляются санитарно-эпидемиологической службой. За их нарушения грозят крупные штрафы.

Можно ли дачникам выезжать на свои приусадебные участки?

Строгих ограничительных мер пока нет. Но они могут быть приняты в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Сейчас мы рекомендуем воздержаться от поездок на дачу либо остаться там на время изоляции.

Как быть с посещением магазинов и аптек?

Предлагаем разграничить потоки людей по временному принципу и возрастной категории: гражданам старше 60 лет посещать магазины, аптеки и по необходимости выходить из дома с 9:00 до 11:00; лицам в возрасте от 50 до 60 лет – с 11:00 до 13:00; с 16 до 30 лет – с 13:00 до 15:00; с 40 до 50 лет – с 15:00 до 17:00; с 30 до 40 лет – с 17:00 до 19:00. Это рекомендательные меры, но в случае ухудшения обстановки они станут обязательными к исполнению.

Какова ответственность за нарушение режима самоизоляции?

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер самоизоляции.

Они повлекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Можно ли выходить на прогулки с детьми?

Нежелательно.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

С 6 апреля школы Курской области приступают к дистанционному обучению. И дети, и учителя останутся дома. Будут использоваться такие образовательные платформы, как «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа» и др.