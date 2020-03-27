2020-03-27T15:45:25+03:00
Общество

Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделю

Сбербанк опубликовал график работы своих отделений по стране в период выходной недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года
Поделиться:
Изменить размер текста:

Офисы ПАО Сбербанк будут работать по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Так, утвержден следующий график работы офисов Сбербанка по обслуживанию физических и юридических лиц:

- 28 марта 2020 года, в субботу, все отделения банка будут работать по режиму стандартного рабочего дня;

- 29 марта 2020 года, в воскресенье, офисы банка будут работать по стандартному режиму воскресенья;

- с 30 марта по 5 апреля офисы будут работать по режиму выходного дня.

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно также уточнить в «Сбербанк Онлайн» и по телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);

8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно)).

В период выходной недели сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в «Сбербанк Онлайн» и офисах будут происходить в стандартном режиме.

Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций.

Тем не менее Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления. Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Курске вынесли приговор осужденному, сбежавшему из заключения
Транспортная полиция Курска задержала мужчину с наркотиком
В поселке имени Маршала Жукова под Курском появится зона отдыха
Из-за коронавируса отменяют часть поездов, которые проходят через Курск
Из-за коронавируса в Курской области перенесли сроки сдачи ЕГЭ
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: приостановлена работа санаториев
Карантин по коронавирусу в Курске: предпринимателям предложили наладить поставку товаров на дом
В Курске в мобильных комплексах на коронавирус обследовали 120 человек
В Курске из-за дефицита медицинских масок активизировались мошенники
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: УК обязали обрабатывать лифты антисептиками
В Курске из-за коронавируса грязные автобусы стали отправлять на дезинфекцию
Карантин по коронавирусу: "полезные телефоны" на все случаи жизни
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: закрываются кафе и рестораны
Во всех районах Курской области начался весенний сев
Из больницы выписали первого курянина, контактирующего с заболевшим коронавирусом
В интернет опубликован вид Курска из космоса
Под Курском завели уголовное дело о незаконном переводе средств в НПФ
Карантин в Курске по коронавирусу: разработаны методики дистанционного обучения для школьников
В Курске приводят в порядок пешеходные ограждения
В курской полиции опровергли информацию о рейдах, распространяемую в мессенджерах
Карантин в Курске из-за коронавируса: в Доме Советов пройдет онлайн-конференция по Covid-2019
Нерабочая неделя в Курске: как будут работать МФЦ
Куряне предпочитают оплату по карте наличным деньгам
Под Курском нашли останки двух солдат вермахта
Под Курском автомобиль угодил под трактор
В Курской области ввели особый противопожарный режим
Коронавирус в Курске, новости на 26 марта 2020-го: под наблюдением находятся 273 человека