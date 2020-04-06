2020-04-06T15:28:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности: Генпрокуратура обнаружила в Курске фейк о коронавирусе

Фальшивую информацию распространили в соцсетях
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
За распространение фейков о коронавирусе в России грозит серьезное наказаниеЗа распространение фейков о коронавирусе в России грозит серьезное наказаниеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Генпрокуратура нашла в ряде регионов России новые фейки о коронавирусе. Среди примечательных: В Курской области на коронавирус якобы проверяют с помощью фальшивых тестов, что, разумеется, неправда.

- Информация о "фальшивых тестах" появилась в одной из социальных сетей в виде репоста из другого региона и тут же была удалена, - сообщил КП председатель комитета информации и печати администрации Курской области Денис Михайлов. - Но, к сожалению, вбросы и ложная информация распространяется в социальных сетях регулярно. Чаще всего она касается ложных данных о количестве инфицированных, многие авторы сопровождают такие вбросы эмоциональными комментариями о сокрытии истинных данных. Комитет борется с такой ложью в сотрудничестве с коллегами из других ведомств, в том числе, силовых. Стоит напомнить об отвественности за распространение таких сведений, наказание ужесточено. Правда, необходимо подчеркнуть, что большая часть курян прекрасно понимает о недопустимости таких инсинуаций, отдельно стоит поблагодарить администраторов крупнейших курских сообществ в социальных сетях, они четко фильтруют ложные вбросы и являются нашими помощниками в этих вопросах.

- По всем сомнительным сведения мы оказываем необходимые консультации. Ну и, главное, для того, чтобы исключить распространите фейков, мы регулярно даем всю оперативную информацию, дважды в сутки готовятся официальные сводки по количеству больных и наблюдаемых. Вся остальная информация также подается в оперативном режиме. Мы призываем всех курян отслеживать только верифицированные сведения на наших официальных Каналах в телеграме, на главной странице Яндекса, а также на специализированной тематической странице на официальном сайте администрации Курской области, - рекомендуют в обладминистрации.

Напомним, что в конце марта Госдума поддержала поправку в Уголовный кодекс РФ о штрафах или ограничении свободы за распространение заведомо ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах. Включая и информацию о коронавирусе. Наказание за фейки - штраф от 300 до 700 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы до трех лет.

Также Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение карантина.

Они влекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от одной до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятеенльность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 6 апреля, в области под медицинским наблюдением находятся 270 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 747 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции находятся 65 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. Ночью 6 апреля один пациент с диагнозом пневмония скончался. Результат его теста на коронавирус пока не получен из Москвы.

В настоящее время в учреждении также четыре человека, у которых лабораторно подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией. Все они под наблюдением врачей, проводится необходимая терапия, заверили в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пьяная курянка на ВАЗе врезалась в металлические ворота
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: онкодиспансер работает в прежнем режиме
Под Курском пьяный мотоциклист влетел в иномарку
В Курске срезают старый асфальт
52-летняя женщина пострадала на пожаре под Курском
Пожарную обстановку в Курской области контролируют мотогруппы
Присяжные дали курянину девять лет колонии за убийство
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: куряне с помощью подручных предметов воспроизводят дома известные картины
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса:на изоляции - 65 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями
В Курске в СНТ сгорела иномарка
В Курске мошенники оформили на пенсионерку кредит в полмиллиона рублей
Курский Региональный центр компетенций набирает специалистов
Курянка погибла на пожаре в собственном доме
В Курске в урочище Солянка сгорело три гектара
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: в МЧС ввели ограничение на исполнение служебных обязанностей
Режим самоизоляции в Курске 2020: утром в детсады привели 31 ребенка
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: на карантин попали около полусотни медработников
Режим самоизоляции в Курске: сроки введения маршрутных листов перенесли
Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Мартовские платежи за ЖКХ можно оплатить до 10 мая"
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 6 апреля 2020 года: скончался мужчина с подозрением на коронавирус
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: режим самоизоляции ввели в Поныровском районе
В Курской области сняли с медицинского наблюдения по коронавирусу почти две сотни человек
Курянин хотел сжечь мусор на огороде, а спалил дом и три сарая
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: на изоляции в Семашко - 60 пациентов
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: уровень самоизоляции составил 4.2
Социальная дистанция в Курске: курянам предлагают ходить в магазин по расписанию
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: в Семашко поступили еще восемь человек с подозрением на коронавирус
Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: вход в городские парки запретили