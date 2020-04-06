Режим повышенной готовности: Генпрокуратура обнаружила в Курске фейк о коронавирусе

Генпрокуратура нашла в ряде регионов России новые фейки о коронавирусе. Среди примечательных: В Курской области на коронавирус якобы проверяют с помощью фальшивых тестов, что, разумеется, неправда.

- Информация о "фальшивых тестах" появилась в одной из социальных сетей в виде репоста из другого региона и тут же была удалена, - сообщил КП председатель комитета информации и печати администрации Курской области Денис Михайлов. - Но, к сожалению, вбросы и ложная информация распространяется в социальных сетях регулярно. Чаще всего она касается ложных данных о количестве инфицированных, многие авторы сопровождают такие вбросы эмоциональными комментариями о сокрытии истинных данных. Комитет борется с такой ложью в сотрудничестве с коллегами из других ведомств, в том числе, силовых. Стоит напомнить об отвественности за распространение таких сведений, наказание ужесточено. Правда, необходимо подчеркнуть, что большая часть курян прекрасно понимает о недопустимости таких инсинуаций, отдельно стоит поблагодарить администраторов крупнейших курских сообществ в социальных сетях, они четко фильтруют ложные вбросы и являются нашими помощниками в этих вопросах.

- По всем сомнительным сведения мы оказываем необходимые консультации. Ну и, главное, для того, чтобы исключить распространите фейков, мы регулярно даем всю оперативную информацию, дважды в сутки готовятся официальные сводки по количеству больных и наблюдаемых. Вся остальная информация также подается в оперативном режиме. Мы призываем всех курян отслеживать только верифицированные сведения на наших официальных Каналах в телеграме, на главной странице Яндекса, а также на специализированной тематической странице на официальном сайте администрации Курской области, - рекомендуют в обладминистрации.

Напомним, что в конце марта Госдума поддержала поправку в Уголовный кодекс РФ о штрафах или ограничении свободы за распространение заведомо ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах. Включая и информацию о коронавирусе. Наказание за фейки - штраф от 300 до 700 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы до трех лет.

Также Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение карантина.

Они влекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от одной до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятеенльность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 6 апреля, в области под медицинским наблюдением находятся 270 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 747 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции находятся 65 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. Ночью 6 апреля один пациент с диагнозом пневмония скончался. Результат его теста на коронавирус пока не получен из Москвы.

В настоящее время в учреждении также четыре человека, у которых лабораторно подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией. Все они под наблюдением врачей, проводится необходимая терапия, заверили в обладминистрации.