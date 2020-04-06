Режим самоизоляции в Курске: отменили ряд поездов, которые идут через регион

В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки с 7 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования ряда поездов, осуществляющих перевозки между субъектами Российской Федерации.

Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, будут временно отменены, заявили в РЖД. Пассажирам предложат совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы.

Изменения коснутся ряда поездов дальнего следования, проходящих по территории Курской области:

83/84 Москва – Адлер;

99/100 Белгород – Москва;

109/110 Москва – Анапа;

359/360 Калининград – Адлер, который уже курсирует по укороченному маршруту Адлер - Смоленск.

Актуальное расписание движения поездов можно узнать на официальном сайте РЖД https://www.rzd.ru/ либо по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-775-00-00.

Как уже сообщала КП, накануне в больнице Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний, сообщили в администрации региона. По словам курских медиков, анализ на коронавирус у него взяли накануне и отправили в столицу, но результат до сих пор не пришел.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер самоизоляции.

Они повлекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятеенльность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.