2020-04-06T15:54:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: медучреждения перепрофилируют под прием больных к 24 апреля

Всеобщий режим самоизоляции в Курске
Светлана ВОЛКОВА
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Койко-места предусмотрены в трех учреждениях здравоохраненияКойко-места предусмотрены в трех учреждениях здравоохраненияФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске продолжают готовить больницы к возможному приему больных коронавирусной инфекцией. Койко-места предусмотрены в трех учреждениях здравоохранения. Главным является областная инфекционная больница имени Н.А.Семашко, при необходимости пациентов направят в горбольницу №6 и курский городской роддом. Сейчас эти учреждения перепрофилируются, сообщили в администрации региона.

В ОБУЗ «Курская городская больница № 6» для запуска дополнительных мест предстоит завершить работы с канализацией и установить ограждение, а также оборудовать места для мойки автомобилей. Вопрос с энергоснабжением уже решен. Помимо того, предстоит оборудовать компрессор для централизованной подачи кислорода – поставка ожидается к концу месяца. До этого момента специалисты учреждения будут использовать кислородные баллоны, на качестве оказания медпомощи это не отразится. Одновременно ведутся подготовительные работы для установки санитарных шлюзов.

- Уличную часть закончим к 7 апреля, 10-го числа перейдем к общестроительным работам. Их закончат за два дня, поскольку необходимо установить перегородки из стеклопакета. Они уже готовятся на заводе, - сообщил Роман Старовойт.

Ведется перепрофилирование городского роддома. Рабочие ведут монтаж шлюзов – на это отведено два дня. К 9 апреля планируется завершить работы с канализационной системой, установить ограждение и обеспечить мойку автомобилей. Продолжается оборудование кислородной разводки.

- Мы постараемся во всех учреждениях закончить основные работы к 24-му апреля, - добавил заместитель губернатора Алексей Смирнов.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний, сообщили в администрации региона. По словам курских медиков, анализ на коронавирус у него взяли накануне и отправили в столицу, но результат до сих пор не пришел.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение карантина.

Они повлекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

За сутки в Курской области сократилось количество жителей, которые находятся под медицинским наблюдением, с 516 до 332. Карантин снят с 612 человек. В областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко на изоляции 61 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. У восьми, поступивших в медучреждение, взяли анализы на COVID-19. Они находятся в работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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