2020-03-30T20:40:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в Курске по коронавирусу: в Семашко с подозрением на коронавирус - восемь курян

Одна женщина – в реанимации
Яна ШЕЛЕСТ
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Ожидаются результаты анализов из МосквыОжидаются результаты анализов из МосквыФото: Из архива "КП"
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В Курской инфекционной больнице имени Семашко с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией находятся восемь человек. Одна женщина с пневмонией - в тяжелом состоянии, она лежит в реанимации. Ожидаются результаты анализов из Москвы.

Как «КП» сообщала ранее, 30 марта губернатор Курской области Роман Старовойт внес изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности». Регион ушел на самоизоляцию.

Жители могут покидать место проживания только в самом необходимом случае – для получения экстренной медицинской помощи, приобретения товаров первой необходимости, выгула домашних животных. Это не касается граждан, трудовая деятельность которых не приостановлена.

Из-за коронавируса пассажирский транспорт Курска работает по расписанию выходного дня. Количество автобусов и маршруток сократилось вдвое. В конце рабочего дня весь транспорт подвергают тщательной дезинфекции.

В городе закрылись магазины, кафе, рестораны, бани, парикмахерские, салоны красоты, фитнесс-центры и бассейны, банки, МФЦ и другие организации, многие ушли на удаленку. В детских садах работают дежурные группы, школьники перешли на дистанционное обучение. Курск опустел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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