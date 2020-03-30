В Курской области на коронавирус обследовали почти две тысячи человек

Эпидемиологическая ситуация в Курской области остается благополучной, заявили в Роспотребнадзоре. В регионе случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. В то же время принимаются максимальные меры по недопущению завоза и распространения вируса. Усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, осуществляется наблюдение за состоянием здоровья граждан, посещавших неблагополучные по коронавирусной инфекции территории и имевших возможные контакты с заболевшими, ведется разъяснительная работа с населением.

На коронавирусную инфекцию обследуются все прибывшие из стран, где фиксируется заболевание; все, кто контактировал с заболевшими, а также все больные с симптомами пневмонии, даже если они не выезжали за рубеж.

На сегодняшний день на территории региона обследовано почти две тысячи человек. Все тесты отрицательные, больных или носителей коронавирусной инфекции в Курской области нет, сказали в Роспотребнадзоре.

- Мощность лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области», непосредственно осуществляющей тестирование, позволяет брать на исследование одномоментно 127 проб при односменном режиме. Максимум - 500 определений в день при круглосуточной работе. Тест-систем в регионе достаточно, - отметили в ведомстве.

Своевременная лабораторная диагностика - одно из важнейших мероприятий при возникновении угрозы распространения нового коронавируса на территории России

Тестирование основано на молекулярно-генетическом методе исследования, так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР). Это эффективный и давно применяемый способ идентификации многих вирусных заболеваний. Главное достоинство теста - высокая чувствительность: метод ПЦР позволяет обнаруживать даже единичные копии вирусов.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

Почти на 48% сокращено движение общественного транспорта. Вечером, после завершения работы, начинается дезинфекция муниципального и коммерческого транспорта. Утром транспорт выходит на линию чистым. Помимо этого, после каждого рейса обрабатываются все поверхности: поручни, стекла и сиденья.

Как «КП» сообщала ранее, губернатор Курской области Роман Старовойт призывает трезво оценивать ситуацию с коронавирусом. Несмотря на отсутствие зараженных коронавирусом по официальной статистике, нужно «готовиться к худшему варианту развития событий».