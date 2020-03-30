Коронавирус в Курске, новости на 30-е марта 2020-ого: под медицинским наблюдением 327 человек

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в регионе нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 30 марта, в Курской области не выявлено ни одного заболевшего новой коронавирусной инфекцией.

Под медицинским наблюдением находятся 327 человек, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции. Медицинское наблюдение снято с 223 человек.

В областной инфекционной больнице имени Н.А. Семашко на обсервации находится один человек с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 28 пациентов с ОРВИ, которые приехали из-за границы.

Анализы шести поступивших пациентов находятся в работе. Результаты находившихся в больнице ранее отрицательные, состояние удовлетворительное.

Накануне губернатор региона Роман Старовойт предположил, что несмотря на официальные данные, коронавирус в Курской области есть.

Видеообращение к верующим по поводу коронавируса записал митрополит Курский и Рыльский Герман.

- В Курской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Но все равно нам надо быть обязательно настороже. Я призываю всех вас с большим вниманием и с большой ответственностью относиться и к призывам, и к словам нашего руководителя государства. Призываю наших жителей слушаться распоряжений нашей власти, потому что эти распоряжения не чрезмерны. Они направлены на охрану нашего здоровья, - подчеркнул митрополит Курский и Рыльский Герман.

Губернатор региона Роман Старовойт ужесточил карантинные меры по коронавирусу в регионе.

Так, расширяется режим самоизоляции. Оставаться дома рекомендуют не только курянам старше 65 лет, но и тем, кто имеет хронические заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем, почек, органов дыхания и онкологию.

Старовойт не исключил введения полного карантина в регионе по примеру Москвы.