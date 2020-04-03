Можно ли ездить на дачу в Курске в период самоизоляции: рекомендации и советы врачей

Как уже сообщала КП, в регионе действует режим строгой самоизоляции. Дома должны оставаться не только люди, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные. Для работающих курян со дня на день выдадут разрешения на передвижение. Именно по ним и можно будет передвигаться по городу. Количество пассажирского транспорта снижено на 70%.

Многих курян волнует вопрос - можно ли ездить на дачу в Курске в период самоизоляции? Благо, погода уже установилась и скоро начнется сезон дачных перевозок.

2 апреля губернатор Курской области Роман Старовой заявил, что "принятые в регионе меры достаточны для контроля за ситуацией".

- Для введения карантина или режима ЧС необходимо в обязательном порядке предписание главного государственного санитарного врача по Курской области. В настоящее время таких оснований не имеется. Меры принятые нами в режиме повышенной готовности сейчас достаточны для контроля за ситуацией.

В УМВД подтвердили, что пока по Курску можно передвигаться, хотя это крайне не рекомендуется. Исключение составляют люди, которые находятся под наблюдением по коронавирусу. Им в случае нарушения режима изоляции грозит как минимум штраф.

- Если вы хотите уехать на дачу и самоизолироваться там, никто вам препятствовать не будет, - пояснили в УМВД региона. - А вот лишний раз совершать поездки не рекомендуем.

Также медики настоятельно советуют курянам даже в дачный сезон соблюдать режим самоизоляции. Так что для тех, кто хочет перебраться на природу, это отличный вариант - переехать жить на ближайший месяц на дачу.

КП уже сообщала, что в Курске 3 апреля подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом.

Напомним, что с 3 апреля в регионе закрыт въезд в города Курчатов и Железногорск. Туда пускают только по прописке (нужно предъявить паспорт) или по специальному пропуску.

Обеспечен контроль всех въезжающих и выезжающих автомобилей в города атомщиков и горняков на следующих дорогах:

- Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной;

- «Тросна-Калиновка» - Трояново – Гавриловский с подъездом к п. Ольховатка;

- Железногорск - Студенок.

В Железногорске посты будут стоять на улицах Никитина, Мира, Ленина и автодороге №7. На контрольно-пропускных пунктах организовано круглосуточное дежурство спецслужб и медицинских сотрудников для проверки каждого транспортного средства.

Пока действует режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса въезд автомобилей будет ограничен для тех, кто не зарегистрирован в городах с особым режимом. Сотрудники предприятий, проживающие в других населенных пунктах, должны получить специальные пропуска у работодателей. При этом контакты, не связанные со служебной деятельностью, запрещены.

Проезд не разрешен при наличии температуры тела выше 37 градусов, а также признаков простудного заболевания. Движение спецтранспорта будет осуществляться без ограничений. Продажа билетов и посадка пассажиров на рейсы по междугородним маршрутам регулярных перевозок также будет осуществляться при наличии прописки в Курчатове и Железногорске.