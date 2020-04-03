На МГОКе провели реконструкцию завода по производству компонентов гранэмита

Масштабная реконструкция завода по производству компонентов гранэмита завершилась на Михайловском ГОКе. Проектная мощность предприятия выросла более чем в два раза - с 15 до 38 тыс. тонн в год. Проект реконструкции был рассчитан на период с 2018 по 2020 год, за это время на комплекс мероприятий компания «Металлоинвест» направила около 120 млн рублей.

По словам начальника буровзрывного управления МГОКа Сергея Выходцева, проведенная реконструкция завода по производству компонентов взрывчатых веществ стала очередным важным этапом обновления оборудования и техники, модернизации технологических процессов, улучшения условий труда сотрудников, повышения уровня охраны труда и промышленной безопасности:

- В течение последних лет компания активно реализуют такого рода программы, - сказал Сергей Выходцев.

Так, в ходе реконструкции и комплексной модернизации производства установлены новые более производительные аппараты приготовления компонентов эмульсии, усовершенствована автоматизированная система управления технологическим процессом. Прежние контроллеры заменены на современные программируемые Siemens. В результате выросла точность дозирования сырьевых материалов и компонентов, повышена безопасность производства.

А строительство линии пакетирования отходов тары из-под сырья позволило в три раза снизить затраты на его транспортировку.

Рабочая и проектная документация была разработана специалистами МОСГИПРОМЕЗ (г. Москва), проектно-конструкторского центра и управления капитального строительства МГОКа. Также они разработали комплекс инженерных изысканий, провели государственную экспертизу.