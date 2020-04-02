Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: курский тренер подготовил комплекс упражнений для тех, кто дома

В рамках режима строгой самоизоляции и постоянного передвижения между диваном и кухней сложно не потерять форму.

КП уже сообщала что из-за введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса даже курские спортсмены находятся дома, не имея возможности заниматься спортом в привычном для себя режиме. Несмотря на это, они проводят тренировки на дому.

Так, воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва братья Давид и Георгий Папукишвили занимаются специальной физической подготовкой.

В Обоянском районе обучение художественной гимнастике спортшкола не прекратила. Тренер Юлия Суровцева дает рекомендации своим подопечным дистанционно.

На самоизоляции находятся футболисты курского «Авангарда». Они проводят тренировки не выходя из дома. Так, Хачим Машуков показывает упражнения, которые он и сам выполняет, и другим советует, чтобы всегда быть в тонусе.

Для всех, кто хочет быть в форме тренер спортшколы города Курчатова по дзюдо, мастер спорта Анатолий Клименко подготовил несколько упражнений, которые помогут быть в тонусе!

По рекомендации Анатолия шесть серий каждого упражнения нужно выполнять по 30 раз. Посмотреть упражнения можно здесь. А заниматься можно прямо перед компьютером или ноутбуком.

Чтобы поддержать и объединить всех, кто остается в эти дни дома, Минспорт России и комитет по физкультуре и спорту Курской области призывают всех присоединиться к акции «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни».

Участниками могут стать все: и олимпийские чемпионы, и начинающие спортсмены. Снимайте видео как занимаетесь в домашних условиях и размещайте в социальных сетях с хэштегами: #спорт46 #тренируйсядома #спортнормажизни.

Напомним, для профилактики распространения коронавирусной инфекции, защиты здоровья и безопасности граждан с 1 апреля в Курской области временно приостановлено действие льготных социальных проездных.

Для передвижения по региону сотрудников, занятых на рабочих местах по служебной необходимости, в Курской области в ближайшее время введут в практику маршрутные листы. Их выдадут сотрудникам предприятий, компаний, фирм и организаций всех форм собственности по заявкам их руководителей, сообщили в администрации региона.