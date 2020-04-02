Председатель комитета АПК о коронавирусе в Курске: идет постоянный мониторинг имеющегося продовольствия

Напомним, в Курской области официально зарегистрировано трое больных коронавирусной инфекцией. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки глава региона Роман Старовойт ввел режим строгой самоизоляции.

Как отметил председатель регионального комитета АПК Иван Музалев, проводится постоянный мониторинг имеющегося продовольствия.

В области есть необходимые запасы сельскохозяйственного сырья: 1 млн 360 тыс. тонн зерна и зернобобовых, в том числе 245,8 тыс. тонн пшеницы продовольственной, 304 тыс. тонн пшеницы фуражной, 340 тыс. тонн маслосемян.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона работают в штатном режиме, обеспечивая заявки по договорам, добавил чиновник.

На мукомольных предприятиях области на более 2,4 тыс. тонн муки. В сутки производится до 663 тонн муки, в том числе основной производитель - ЗАО «Курский КХП» - вырабатывает 500 тонн муки.

С полной загрузкой работают основные производители гречневой крупы - ООО «Курскзернопром» и ООО ПК «Агропродукт». Предприятиями производится более 100 тонн гречневой крупы в сутки. Запасы сырья составляют более 5 тыс. тонн.

На полную мощность работают две макаронные фабрики с суточной производительностью 170 тонн.

Мясоперерабатывающие комбинаты, в том числе птицефабрики, функционируют стабильно. Суточная производительность ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» (п. Линец) - 500 тонн. Запасы мяса птицы и свинины составляют около двух тыс. тонн.

Молокоперерабатывающие предприятия также работают в штатном режиме. В сутки перерабатывается до 430 тонн молока. На остатке в пределах 500 тонн сыра, масла сливочного - 280 тонн.

Увеличены товарные запасы по картофелю с трех до шести дней торговли. Контракты на поставку продукции заключены с поставщиками региона, а также Белгородской, Тамбовской, Брянской областей.

Основным производителем растительного масла является ООО «Солнечный край». У предприятия имеется более 600 тонн подсолнечного масла и необходимый запас сырья.

На сахарных заводах остатки сахара составляют более 225 тыс. тонн.

Вопросы продовольственной безопасности регионов обсуждались на оперативном штабе по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием под председательством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

В его работе приняли участие представители Совета Федерации, Генеральной прокуратуры, Минпромторга, Минтранса, Минтруда, ФАС России, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, руководители региональных АПК, сельхозорганизаций и торговых сетей, отраслевых союзов и ассоциаций.

По словам Дмитрия Патрушева, в настоящее время ситуация с обеспечением социально значимой продукцией и с ценами не вызывает опасений. Ключевая задача – снабжать население продукцией в необходимом объеме, дать возможность аграриям качественно и в срок провести посевную, а в целом - сохранить непрерывность производственного цикла