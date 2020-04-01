Выпускник курского вуза работает над вакциной от коронавируса

Во всем мире развернулась гонка за лекарством против коронавируса. Над созданием вакцины сейчас работают десятки лабораторий и институтов по всему миру.

Выпускник кафедры биологии и экологии естественно-географического факультета Курского государственного университета Мохамед-Кадер Кадер работает над вакциной от COVID-19 в национальной лаборатории в Мали. Окончив старейший курский вуз с красным дипломом в 2019 году, он вернулся на Родину и сегодня работает в передовой научно-исследовательской лаборатории своей страны.

Мохамед-Кадер поделился своими мыслями по поводу профилактики распространения коронавирусной инфекции. В своем обращении он акцентирует внимание на серьезности проблемы, призывает не паниковать и соблюдать все меры предосторожности.

- Соблюдайте необходимую гигиену, ограничьте социальные контакты и оставайтесь дома, - говорит Мохамед.

Напомним, в Курской области на сегодняшний день зарегистрировано трое больных коронавирусной инфекцией. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки глава региона Роман Старовойт ввел режим строгой самоизоляции.

Как сообщалось ранее, с 30 мая количество автобусов, трамваев и троллейбусов на улицах Курска сократилось почти на 50%. Но со 2 апреля выпуск пассажирского транспорта будет снижен до 70%. Исключения составляют часы пик: с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00 количество транспорта станет на 50% меньше от обычного объема выпуска.

Для выяснения информации о работе на маршруте пассажирского транспорта куряне могут обращаться в центральную диспетчерскую службу по круглосуточному телефону горячей линии 702-802.

В то же время в общественном транспорте усилили санитарную обработку. За процессом дезинфекции можно наблюдать онлайн.

В Курской области продолжает действовать режим самоизоляции. За нарушение режима уже оштрафовали пять человек, прибывших из-за границы.

Запрет на использование личных автомобилей в Курской области пока не вводится. Также пока никто не запрещал поездки на такси. Общественный транспорт продолжает работать, при этом количество выходящих на рейс маршрутов сократилось почти в два раза. Въезд и выезд в Курск разрешен для всех видов транспорта.

Напоминаем, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с коронавирусом в Курской области ввели всеобщую изоляцию. Теперь дома должны оставаться не только граждане, входящие в группу риска (пожилые и имеющие хронические заболевания), но и все остальные.