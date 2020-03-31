Как в Курске соблюдают режим полной самоизоляции по коронавирусу?

"КП" уже сообщала, что с 30 марта по 12 апреля режим самоизоляции введен в Курской области.

Таким образом до 12 апреля куряне должны соблюдать строгий режим самоизоляции. Это значит, что покидать дом можно в самом крайнем случае – для получения экстренной медицинской помощи, покупки товаров первой необходимости, выгула домашних животных. Это не касается только тех, кто до сих пор работает.

В маршрутке все сидят в основном по-одномуФото: Светлана ВОЛКОВА

На улицах курян уже в первый же день режима самоизоляции стало заметно меньше. Но люди все же есть. Пара мужчин, например, в пустом дворе пятиэтажки жарила шашлыки. В сетевых супермаркетах очереди поменьше, но на каждой кассе - два-три человека. Тут же висят объявления, что в связи с особым режимом нужно держать дистанцию друг от друга. Однако соблюдают ее далеко не все.

Днем в супермаркетеФото: Светлана ВОЛКОВА

Продавцов и кассиров более-менее крупных супермаркетов снабдили черными масками и перчатками, остальные работают без какой-либо защиты. На улицах встречаются единичные люди в одноразовых медицинских масках (один гражданин был замечен даже в маске по типу респиратор). Но простых масок по-прежнему нет в аптеках, зато кое-где еще могут предложить перчатки и парацетамол. Цены на антисептики взлетели.

На банкоматах - следы санитарной обработки. Людей здесь достаточно - финансовые операции по-прежнему востребованы. Даже кассы некоторых ЖЭУ в Курске по-прежнему работают, например, КПД. Сотрудники сидят в ожидании клиентов, но их совсем немного.

У банкоматов тоже немало людейФото: Светлана ВОЛКОВА

В общественных местах и общественном транспорте курянам теперь необходимо соблюдать дистанцию не менее полутора метра друг от друга (исключение - такси и услуги по перевозке пассажиров). Поэтому в маршрутках пассажиры стараются рассаживаться подальше друг от друга.

Во дворах и на улицам по-прежнему немало школьников и молодежи. Людно на детских площадках, хотя власти предупреждали, что лучше туда не ходить.

Нарушают запрет и люди старше 65 лет, которым особенно строго рекомендовано не покидать дом. Пенсионеров немало и на улицах, и в общественном транспорте. Почти все - без элементарных средств защиты, без перчаток и масок.

Напомним, что ранее в регионе был установлен до 12 апреля запрет на работу объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, реализующих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. Прекращена деятельность салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и иных учреждений, в которых оказываются подобные услуги. Не работают также места общественного питания. Введен запрет на курение кальянов в общественных местах.

Площадка для воркаута в первый день режима самоизоляцииФото: Светлана ВОЛКОВА

И все же жизнь не остановилась - школьники гоняют на велосипедах, малыши кое-где сидят на детских площадках, молодежь - на площадках для воркаута.

Среди организаций, которая частично прекратила свою работу - Почта России, которая сообщила о режиме работы в период с 30 марта по 1 апреля. На эти даты приходится действие режима самоизоляции в Курской области.

С 30 марта по 1 апреля все отделения почтовой связи в Курской области за исключением почтового отделения, находящегося в Доме Советов Курска, будут недоступны для посещения клиентами.

Мэр Курска Виктор Карамышев обратился к курянам с просьбой оставаться дома в нерабочую неделю из-за распространения коронавируса.

— Эта неделя, объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочей, не для развлечений и не для того, чтобы мы могли ходить друг к другу в гости. Это делается для того, чтобы мы меньше передвигались в городе, тем самым минимизировав личные контакты, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции», - сообщил в соцсетях глава города.

Ранее региональный Роспотребнадзор дал рекомендации, как вести себя в период распространения коронавируса.

После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко).

Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой, посоветовали в ведомстве.