2020-03-30T14:19:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: курянам не советуют посещать детские площадки

Квартиру рекомендуют ежедневно дезинфицировать, также как и упаковки от продуктов
Ольга ДАНИЛОВА
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Детям не советуют выходить на улицуДетям не советуют выходить на улицуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации родителям в связи с режимом повышенной готовности в регионе из-за коронавируса:

1. На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а, если такое невозможно, то максимально ограничить контакты детей.

2. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома. При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже одного раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой.

3. Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест общественного пользования.

4. К местам общественного пользования, которые не следует посещать, относятся детские площадки дворов и парков.

5. Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании.

6. Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих.

7. Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта.

8. После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи, особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко).

9. Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до трех суток и более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать легкую или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания, сказали в Роспотребнадзоре.

Почти на 48% сокращено движение общественного транспорта. Вечером, после завершения работы, начинается дезинфекция муниципального и коммерческого транспорта. Утром транспорт выходит на линию чистым. Помимо этого, после каждого рейса обрабатываются все поверхности: поручни, стекла и сиденья.

Как «КП» сообщала ранее, губернатор Курской области Роман Старовойт призывает трезво оценивать ситуацию с коронавирусом. Несмотря на отсутствие зараженных коронавирусом по официальной статистике, нужно «готовиться к худшему варианту развития событий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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