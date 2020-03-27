2020-03-27T11:21:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, новости на 27 марта 2020-ого: закрывают все магазины, кроме продуктовых

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на утро 27 марта 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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Также закрывают загсы, парикмахерские, храмы и баниТакже закрывают загсы, парикмахерские, храмы и баниФото: Светлана ВОЛКОВА
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Из-за чрезвычайной ситуации в России по поводу коронавируса губернатор Курской области Роман Старовойт потребовал временно закрыть не только все развлекательные и торговые центры, но также загсы, бани и парикмахерские.

- Будут работать магазины, реализующие продовольственные товары и товары первой необходимости - анстисептики, мыло, туалетную бумагу, зубную пасту, спички, - пояснил председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов.

Под вопросом сейчас даже работа почты и храмов.

- Вопрос ограничения посещения религиозных учреждений мы уже обсудили с Курской епархией, где ждут распоряжений из Москвы. Скорее всего, решение будет принято положительное, так как эти меры были рекомендованы госсоветом, - сказал глава региона.

В Курской области под медицинским наблюдением на изоляции находится – 305 человека, в Семашко с ОРВИ и после контактов в заболевшими – 20 человек. Сняли с медицинского наблюдения – 133, они здоровы. Заболевших в регионе пока официально нет. При этом зараженные коронавирусом зафиксированы во всех граничащих с Курщиной областях Черноземья.

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией на Земле составляет более 470 тысяч. За сутки фиксируется более 48 тысяч заболевания. В России - 840 зараженных, два человека - оба пожилые люди - по официальной статистике погибли, 38 выздоровели.

Из больницы выписали первого курянина, контактирующего с заболевшим коронавирусом. Ему сделали необходимые анализы, они отрицательные.

В связи с угрозой коронавирусной инфекции школы региона переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ: «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа».

В стране и в регионе работают "полезные телефоны" по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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