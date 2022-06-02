«Рад, что в безопасности и могу работать»: истории беженцев из ЛДНР и Украины, которые теперь живут в приграничной Курской области

В пунктах временного размещения беженцы обеспечены всем необходимым Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В конце февраля в Курскую область прибыли первые беженцы из ДНР и ЛНР. Приезжают вынужденные переселенцы в регион до сих пор. Сейчас здесь около 6,3 тысяч беженцев из ЛДНР и Украины. В России они пытаются вернуться к нормальной жизни, некоторые уже нашли работу.

«Появилась надежда, что жизнь будет налаживаться»

19-летний Илья Добротворский уроженец Северодонецка. Там парень учился в университете по специальности «Кибербезопасность». В Курск Илья попал 17 апреля. Парень приехал один, его родственники остались в Украине под Киевом. С ними он поддерживает связь по телефону и в мессенджерах. Илья признается, поначалу ему было тяжело на новом месте. Однако сейчас он уже освоился и даже устроился на работу – парень трудится официантом в одном из городских ресторанов.

- Самые сложные были первые две недели. Совсем один в незнакомом городе. Не сразу смог привыкнуть к изменениям, к месту, где я теперь живу, к окружению, - признается Илья. – Но мне повезло, здесь рядом со мной хорошие люди, предоставили мне работу. Сначала я просто радовался, что жив, здоров, нахожусь в безопасности, ем, сплю, хотя мне все еще неспокойно. А теперь еще и деньги сам зарабатываю. Появилась надежда, что потихоньку жизнь будет налаживаться.

Илья работает официантов в ресторане Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Илья признается, что будет дальше – он не знает. Но очень хочет закончить вуз.

- Без высшего образования мне будет сложно устроиться на желаемую работу, а снова поступить в университет пока тяжело, но я стараюсь учиться самостоятельно, - рассказывает Илья.

Парень в будущем думает вернуться на родину и найти работу там.

- Я живу «в моменте», считаю, когда строишь планы, можешь потерять все. Как, например, я: в Северодонецке у меня остался родной дом, любимое увлечение – четыре гитары, - говорит Илья. - Однако, несмотря на то, что пока еще в Курске я не обрел близких людей и друзей, я благодарен за то, что сейчас имею.

«Никому не пожелаю пережить то, через что мы прошли»

Елена Филиппова из села Липцы Харьковской области прибыла в Курск 7 мая. Женщина приехала с семьей – двумя детьми семи и 14 лет и своим отцом.

- Мы оказались здесь уже в конце учебного года, поэтому решили пока детей в школы не устраивать, - делится Елена. – Сейчас они чувствуют себя хорошо, им есть, чем тут заняться, например, часто ходят на батуты, в библиотеку. Я очень благодарна людям, которые предоставили нам этот пункт временного размещения.

Елена признается, происходящее она переносит тяжело. Родной дом она решила покинуть для того, чтобы обезопасить жизнь своих детей.

- Я никому не пожелаю пережить то, через что мы прошли. Сильно бомбили, два с половиной месяца мы жили без света. Сложно передать, что ты чувствуешь, когда оставляешь все, что у тебя было и уезжаешь в чужой город, - делится женщина. – Но нам повезло, что нас здесь так хорошо приняли.

Отец Елены Алексей Пуляев прибыл в Курск из села Борщевая Харьковской области 30 мая.

- Пока я тут успел лишь выспаться, но это для меня уже большая радость, потому что у себя в селе спать было невозможно, - рассказывает мужчина. – Сейчас начинаю потихоньку осваиваться, приходить в себя.

Елена и Алексей прибыли в Курск из Харьковской области Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По словам Алексея, в его родном селе осталось жить примерно 30 семей. У многих из них сильно повреждены дома, выбиты стекла в окнах.

- Я долго оставался дома, но в итоге нервы не выдержали, пришлось уехать, - говорит мужчина. – Знаю, что пока мой дом еще цел, но надолго ли? Напротив жил кум, рядом с его участком взорвалась мина, он со своей семьей еле успел спастись. После этого они сразу покинули село, а я остался ухаживать за их хозяйством.

Елена и Алексей пока не знают, как сложится их жизнь дальше, но признаются, несмотря ни на что, они хотели бы вернуться домой.

«Здорово, что появилась возможность самостоятельно зарабатывать»

16-летняя Карина Скотния и 17-летний Даниил Иванов приехали из Горловки Донецкой области. В Курске они оказались в первые дни всеобщей эвакуации вместе с мамой Даниила. Женщина здесь взяла опекунство над Кариной.

- Мои родные остались в Горловке, - делится девушка. – Мама не смогла ухать без моего дедушки, бросить его там одного.

Несмотря на то, что в Курск Даниил приехал со своей мамой, в Горловке тоже остались его близкие люди. Например, бабушка, которая не захотела оставлять свой дом и хозяйство.

Даниил приехал в Курск вместе со своей мамой Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Даниил работает официантом в ресторане. Трудоустроиться молодому человеку удалось лишь пару недель назад. Однако, по его словам, он уже втянулся в рабочий ритм и рад, что у него появилась возможность самостоятельно зарабатывать деньги.

В Горловке у Карины остались мама и дедушка Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Карина же только окончила дистанционно десятый класс в родной школе, а теперь вместе с Даниилом работает официантом.

- Конечно, тут очень хорошо, теперь у меня есть еще и работа. Но все же, я бы очень хотела в конце лета вернуться домой и окончить последний класс школы в родном городе, - признается девушка.

В Курской области вынужденные переселенцы проживают в пунктах временного размещения. Сегодня в регионе их открыто 19. В ПВР граждане ЛДНР и Украины обеспечены всем необходимым: средства гигиены, одежда, постельные принадлежности, трехразовое питание. Все это беженцы получают бесплатно. Помимо этого, работу с ними проводят психологи, а для детей регулярно организовывают специальный досуг: выездные библиотеки, аниматоры, аттракционы.