Курянок с 8 Марта поздравили "Звезды" 80х"

8 марта в Курском драмтеатре с аншлагом прошел концерт «Парад звезд 80-х». По словам музыкальных критиков, это единственный проект на просторах бывшего СССР, участники которого - солисты настоящих «золотых» составов ретро-коллективов! К сожалению, нет в России больше аналогичных проектов!

В концерте приняли участие Сергей Скачков – экс-солист группы «Земляне», Анатолий Алешин - солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»; Евгений Войнов - экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х; Игорь Офицеров - экс-солист ВИА «Поющие сердца» и «Голубые гитары»; Михаил Долотов - экс-солист ансамбля «Песняры» (ООО под управлением Леонида Борткевича).

На концерт были проданы все билетыФото: Светлана ВОЛКОВА

Прозвучали хорошо знакомые хиты: «Трава у дома», «Поверь в мечту», «Каскадеры», «Прости, Земля», «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Моя любовь жива», «Так вот какая ты», «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Вологда», «Беловежская пуща», «Березовый сок», «Мечта сбывается», «Бродячие артисты», «Сумасшедший дождь», «Люди встречаются», «Я вспоминаю», «Кто тебе сказал», «Листья закружат», «Эти глаза напротив», «Птица счастья», «О море, море...» (Синяя вечность), «Листья желтые», «Облака в реке» и многие другие.

На выступление пришли люди разных поколенийФото: Светлана ВОЛКОВА

На концерт пришли люди разных поколений, но практически всем хорошо знакомы композиции этих коллективов. И еще "звезды" 80х прямо со сцены поздравили всех курянок с прекрасным весенним праздником - 8 Марта.