2020-03-11T13:15:20+03:00
Экономика

На МГОКе оценили качество рабочей спецобуви

Безопасность работников предприятия - один из приоритетов компании
Ольга ДАНИЛОВА
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На встрече специалисты охраны труда цехов и подразделений комбината оценили различные образцы рабочих ботинок и сапогНа встрече специалисты охраны труда цехов и подразделений комбината оценили различные образцы рабочих ботинок и сапогФото: предоставлено пресс-службой
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На Михайловском ГОКе проходит месячник защиты ног. В рамках месячника прошла встреча с представителями курской фабрики «РАСАА», которая поставляет рабочую спецобувь на предприятия компании «Металлоинвест».

Начальник отдела закупок фабрики Артем Сосин рассказал, что предприятие сотрудничает с компанией «Металлоинвест» вот уже четыре года:

- Мы считаем важным работать с заказчиками в диалоге: понимать требования предприятий компании, оперативно реагировать на пожелания. Поэтому у нас всегда налажена обратная связь.

На встрече специалисты охраны труда цехов и подразделений комбината смогли оценить разные образцы представленных рабочих ботинок и сапог. Также прозвучали предложения учитывать при разработке моделей условия эксплуатации этих средств индивидуальной защиты (СИЗ) на разных производственных площадках.

По словам главного специалиста управления охраны труда МГОКа Александра Фурсова, при выборе спецобуви здесь руководствуются не только типовым нормами, но и удобством и безопасностью для работников.

Высокий уровень безопасности работников предприятий - один из приоритетов компании «Металлоинвест». Поэтому анализ и внедрение новейших СИЗ на производстве идет постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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