В Курской области стартует фестиваль анимационного кино «Открытая премьера»

В этом году Открытый российский Фестиваль анимационного кино, который традиционно проходит в Суздале Владимирской области в середине марта, отмечает свой юбилей – ему исполняется 25 лет. Седьмой раз фестиваль проводит всероссийскую акцию «Открытая Премьера», в которой пятый год подряд принимает участие Курская область. В прошлом году в рамках акции в нашем регионе прошло 87 показов на 78 площадках, собравшие 5 863 зрителей.

- Начавшись с семи городов, география «Открытой премьеры» значительно расширилась, и в 2019 году охватила более 300 населенных пунктов России. Число площадок превысило 400, а суммарное количество зрителей, посмотревших фильмы, достигло 125 000. И каждую весну к акции присоединяются все новые российские города и поселки, - рассказали организаторы.

Цель фестиваля - смотр всех видов анимации, произведенной как в Российской Федерации, так и на территории других стран - гражданами России и Беларуси.

Ежегодно профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются на площадке мульт-форума, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху». Но самый главный судья для каждого режиссера и художника – это зритель, который полюбит фильм и отдаст за него свой голос.

Как и все предыдущие годы, в каждом городе-участнике «Открытой Премьеры» будет выбрана лучшая работа, по оценкам зрителей. А та картина, которая наберет самое большое число голосов, получит специальный приз Фестиваля на торжественной церемонии его закрытия.

В Курской области показы пройдут с 11 по 15 марта как на открытых, так и на закрытых площадках (детские сады, школы, ссузы и вузы).

Расписание показов на открытых площадках в городе Курске для широкого круга зрителей:

11 марта в 18:00, 12+

Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки (ул. Радищева, 85)

12 марта в 18:00, 12+

ЮЗГУ, площадка: Студенческий центр досуга (ул. 50 лет Октября, 94)

13 марта в 16:00, 6+

Парк аттракционов «Play Ventura» (ул. К. Маркса, 6, ТРЦ Central Park, 4 этаж)

14 марта в 16:00, 12+

Курская областная научная библиотека имени Н.Н. Асеева (ул. Ленина, 49)

14 марта в 17:00, 6+

Арт-пространство «Луна» (ул. Щепкина, 4Б, ТЦ МАНЕЖ, 3 этаж)

Вход свободный.

Дополнительная информация о фестивале по телефону (4712) 52-98-20 и у администратора группы ВК https://vk.com/kinofond46