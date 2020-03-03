В Курск едут “Звезды мирового цирка”

Артисты такой величины приезжают в Курск нечасто: на манеже выступят лауреаты международных конкурсов канатаходцы из династии Суанбековых с номером “Американское колесо”, подопечные Гранта Ибрагимова – танцующие медведи и грациозные лошади под руководством звезды Российского цирка Мурада Хыдырова. Номера с лошадьми - классика циркового искусства: зрители увидят лучшие постановки Мурада «Свобода лошадей» и «Шимпанзе в ресторане».

Эквилибристы Суанбековы исполняют номер на “Американском колесе” вдвоем, в отличие от акробатов из других стран. Благодаря этому братья выполняют трюки на очень высокой скорости: прыгают через скакалку на крутящейся установке на огромной высоте и бегут по “колесу смерти” с завязанными глазами. Второе отделение программы молодой гимнаст начнёт с восхождения по канату без страховки: “Он поднимается по канату без лонжи спиной вперед. Все ходят с веером, который помогает держать баланс. А он идет сам, к тому же спиной, не видит канат. Можно сказать, что он делает это один в мире”, - так комментирует трюк руководитель номера Сайракан Суанбекова.

Одна из самых красивых артисток цирка, воздушная гимнастка Евгения Полусалова представит на суд зрителя зрелищный номер «Вьюга» в жанре корд-де-волан – с использованием каната.

Программа с животными поразит публику всех возрастов: медведи Гранта Ибрагимова покажут грациозные балетные па, а в финале номера зрителей ждет настоящий трюковый прокат на гироскутере. Эти трюки в исполнении медведей по праву считаются новаторством в мире дрессуры. “Я был первым, кто поставил медведя на гироскутер. В Росгосцирке этот номер можно увидеть только в моей программе,” - рассказывает народный артист России Грант Ибрагимов.

Кроме косолапых артистов, зрителей порадуют своим искусством еноты, носухи, собаки и кошки: очаровательные подопечные Ульяны и Филиппа Воробьевых. Вальсирующие лошади Мурада Хыдырова - украшение программы, которую привезли в Курский цирк артисты высшего класса под руководством Гранта Ибрагимова.

- А еще в Курске с нами работает замечательный коверный клоун - заслуженный артист России Сергей Просвирнин. Он покажет вместе с сыном прекрасный номер с ударной установкой, который мы уже как-то привозили в Курск несколько лет назад. Возможно, ваши зрители его помнят - у них отличная память, курский зритель любит цирк, - раскрывает тайны программы худрук программы Грант Ибрагимов.

Косолапые грации, отважные канатоходцы, вальсирующие лошади и воздушные гимнасты ждут горожан на премьеру программы “Звезды мирового цирка” 14 марта!