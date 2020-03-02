«Сделаем вместе!»: новый старт дан

Грантовый конкурс «Сделаем вместе!» уже хорошо знаком курянам. На днях во Дворце горняков Железногорска прошла церемония открытия 5-го по счету конкурса.

В этом году общий грантовый фонд конкурса во всех городах присутствия компании (Железногорске, Губкине, Старом Осколе и Новотроицке) составляет 12 млн рублей.

Традиционно грантовый конкурс направлен на поддержку социально-ориентированных проектов горожан. В этом году он пройдет по следующим направлениям:

- «Эффективное партнерство» - создание и развитие устойчивого взаимодействия между органами власти, бизнесом, СМИ, НКО, активными горожанами, предусматривающего равный вклад каждого участника в партнерство.

- «Город для жизни» - создание и развитие общественных пространств, арт-объектов, благоустройство дворов и городских территорий.

- «Культурный кластер» - поддержка культурных традиций, создание новых форм досуга, формирование любви к родному краю, его истории.

- «PRO спорт» - создание условий для занятий физкультурой и спортом, развитие уличного спорта, пропаганда здорового образа жизни.

- «Откликнись!» - продвижение ценностей добровольчества, волонтерских инициатив.

- «Город-сад» - формирование экологического сознания жителей, охрана окружающей среды.

- «Открывая границы» - внедрение современных технологий в работу с людьми с ОВЗ.

- «Территория добра» - проекты, реализуемые на территории социальных объектов Компании (детские лагеря, тематические смены, фестивали, спортивные и культурные мероприятия).

По словам руководителя проектов управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности УК «Металлоинвест» Натальи Шапошниковой, в этом году конкурс можно назвать конкурсом новых возможностей. В нем появилось больше направлений по развитию городского пространства, сохранению культуры, экологии, истории, созданию инклюзивной среды. Отдельные номинации выделены для партнерских проектов и творческих инициатив на территории социальных объектов компании.

- Заслуга конкурса – в том, что он позволяет реализовать себя активным, творческим людям и воплотить важные для города социальные проекты. Далеко не в каждом городе и регионе есть такие возможности, - подчеркнул заместитель главы администрации Железногорска Константин Булгаков.

Более подробно узнать о конкурсе и оформить заявку можно на сайте https://vmeste.zhel.city.