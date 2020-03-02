«Мы задыхаемся!»: в центре Курска канализация заливает жилой дом

Два общежития на улице Зеленой, расположенные буквально двух шагах от 50 лет Октября, построили в начале 60-х прошлого века. Старожилы говорят, что это были просто бараки для временного жилья каких-то заключенных или кого-то еще. Не суть важно, но в них сейчас проживают живые люди, в том числе грудные дети, беспомощные старики и инвалиды. Живут, можно сказать, в нечеловеческих условиях, ибо с начала постройки в зданиях не проводился никакой, даже маломальский косметический ремонт.

Со дня постройки домов здесь никто не менял проводкуФото: Яна ШЕЛЕСТ

В 2005 году общежитиям присвоили статус жилых домов. Но полноценным жилищем для людей они так и не стали – бараки как были бараками, так и остались. Общие кухни с прогнившими полами, отсутствие горячей воды, к слову сказать, ее тут отродясь не было. У кого-то стоит колонка, а кто-то моется в тазиках. И это в центре Курска!

— Куда мы только не обращались по поводу воды, - рассказывают жители. — Нам дали ответ, что провести горячее водоснабжение не позволяют технические условия.

К слову сказать, весь декабрь люди просидели без отопления.

— Пришли к нам из управляющей компании и поставили заглушки, мы грелись обогревателями, - говорит Ирина Усенко. — После того как мы сходили в приемную губернатора и пожаловались, заглушки в январе рассверлили и дали тепло.

Но, несмотря на это в комнатах довольно прохладно, батареи недостаточно горячие, в отличие от тех, которые в подъезде.

Пробки постоянно выбиваетФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Зима в этом году теплая, но у нас все равно холодно, - жалуется Ирина Ковалева. – У меня грудной ребенок, стоят два обогревателя – в коридоре и на кухне. Холод собачий, отовсюду дует.

Беда еще в том, что со дня постройки домов здесь никто не менял проводку. На намотанные провода в подъездах, обросшие паутиной, страшно смотреть. Даже несведущему человеку понятно, что это все может быть довольно опасно, тем более над щитком видны следы горения.

— Живу здесь с 1986 года, - говорит Юрий Воронин, инвалид. — Ничего тут никогда не меняли – ни проводку, ни трубы, ни канализацию. Стояки водопроводные менял сам, потому что все время прорывало. Проводка горит вся. Не было месяц отопления, грелись обогревателями, как включаешь калорифер, пробки тут же выбивает.

— Если в комнате горит свет, работает телевизор, а я включаю еще и утюг, то пробки выбивает, - жалуется Елена Евдокимова. — Как-то у нас перегорел щиток, приезжали электрики и сказали, что проводку по всему дому надо срочно менять.

Кстати, в одном из домов в прошлом году выгорела комната, возгорание произошло именно из-за неисправной проводки.

Мусор никто не убирает

В общем коридоре, на кухне и в комнатах давно прогнили полы. По трухлявым доскам опасно ходить.

— Тут надо все менять, уклон пошел, доски прогнили, скоро пол провалится на кухне, - наперебой рассказывают жильцы.

Нуждаются в замене и рамы, как в подъезде, так и в жилых помещениях. К грязным окнам опасно подходить, а уж о том, чтобы помыть их и речи быть не может.

Стены и потолки в «живописных» плесневелых потекахФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Летом была такая ситуация, что окна в подъезде буквально вываливались людям на головы, - говорит Ирина Усенко. — Гуляли дети, и стекла сыпались прямо во двор.

Во дворе постоянно разливается канализация, мусор никто не убирает – нет дворника.

— Дворника у нас нет с июля 2018 года, - говорят жильцы. — был хороший дворник, но управляющая компания задолжала ему деньги.

Дворника нет уже полтора года

Козырьки в таком состоянии, того и гляди рухнут кому-нибудь на голову. Вода из грязных луж с улицы затекает прямо в обшарпанные подъезды. Регулярно «рвутся» ветхие трубы и внутри - стены и потолки в «живописных» плесневелых потеках.

— Наш дом просел, трубу повело, на стыке чуть что попало - весь подъезд заливает по порожкам, - говорит Сергей Ковалев. — Под полами в комнатах все залито. Нас тут за нелюдей держат.

Проблемы у жителей злополучных общаг нарастают как снежный ком. 12 февраля в одном из домов прорвало канализационную трубу, сточная зловонная вода вытекает прямо на лестницу в подъезде.

— Мы задыхаемся, - говорят жильцы. — Канализация течет по порожкам, стекает вниз в коммуникации, к которым фактически нет прямого доступа.

Канализация течет по порожкам

Управляющая компания, конечно же, в курсе всех бед жильцов, но никакие меры предпринимать не торопится.

— Наша управляющая компания «Курский двор», мы от них ничего не можем добиться. — Где наши деньги, которые мы платим туда? Мы звонили в областную администрацию, в администрацию Курска, в комитет ЖКХ, в МЧС, дозвонились до приемной мэра и губернатора, объяснили ситуацию.

— Мы просим администрацию города рассмотреть вопрос о признании наших домов аварийными, здания снести, а нас расселить. Деньги платим, а где они оседают? Ни единого акта выполненных работ из УК мы не видели. Управляющая компания с октября даже на наши письма не отвечает.

Мы не смогли дозвониться до управляйки, их два телефона не отвечают. Ведущий консультант отдела инспекторских проверок Государственной жилищной инспекции Курской области Алексей Баламутов пояснил, что с управляющей компанией они связались и на сегодняшний день работы по ремонту канализации выполнены.

— Протекающей трубой в подъезде ремонтная бригада займется сегодня же, - добавил Алексей Викторович.