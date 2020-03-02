Управляющим директором Михайловского ГОКа стал Антон Захаров

Управляющим директором ПАО «Михайловский горно-обогатительный комбинат» (входит в компанию «Металлоинвест») назначен Антон Захаров, директор по экономике УК «Металлоинвест».

До назначения нового директора по экономике Антон Захаров будет совмещать обязанности, пояснили в компании.

Новое назначение прокомментировал генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев:

- На Михайловском ГОКе реализуется масштабная программа развития, нацеленная на создание новых производственных мощностей и укрепление конкурентоспособности продукции комбината на мировом рынке. Антону Григорьевичу предстоит обеспечить достижение технологического лидерства и повышение эффективности бизнес-процессов Михайловского ГОКа.

Убеждены, что его опыт, профессионализм и глубокое знание всех аспектов работы Компании позволят успешно решить все поставленные задачи.

С 2010 по 2016 годы Антон Захаров работал в структуре дирекции по экономике УК «Металлоинвест», где прошел путь от главного специалиста до директора департамента контроллинга.

В 2016-2019 гг. он занимал должность директора по управлению проектами ООО «ЮэСэМ Менеджмент».

С февраля по ноябрь 2019 года – заместитель директора по экономике УК «Металлоинвест».

С ноября 2019 года Антон Захаров является директором по экономике УК «Металлоинвест».