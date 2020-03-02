2020-03-02T13:41:40+03:00
Экономика

МГОК перейдет на производство высококачественного концентрата по новой технологии в 2022 году

Премиальные окатыши из концентрата тонкого грохочения высоко востребованы
Ольга ДАНИЛОВА
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В сентябре прошлого года на четырех секциях обогатительной фабрики комбината запущена первая очередь технологии тонкого грохочения DerrickВ сентябре прошлого года на четырех секциях обогатительной фабрики комбината запущена первая очередь технологии тонкого грохочения DerrickФото: предоставлено пресс-службой
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Более 1,8 млн тонн высококачественного концентрата по технологии тонкого грохочения произвел Михайловский ГОК, сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что в сентябре прошлого года на четырех секциях обогатительной фабрики комбината запущена первая очередь технологии тонкого грохочения Derrick. Прогнозируемый план производства по итогам 2020 года на секциях с тонким грохочением - 3,7 млн тонн концентрата.

По словам главного инженера обогатительной фабрики Андрея Сычева, высокая конкуренция на рынке ЖРС, где побеждают предложения лучшего качества, требовала поиска новых решений:

- В рамках новой технологии мы ввели еще одну стадию классификации продукта по крупности методом грохочения и, таким образом, подняли содержание железа в концентрате сразу на два процентных пункта

Дообогащенный концентрат с увеличенным содержанием железа и сниженным содержанием диоксида кремния – это не только самостоятельная товарная продукция, но и сырье для производства окатышей повышенного качества.

Премиальные окатыши из концентрата тонкого грохочения востребованы на Уральской Стали, Косогорском МЗ и «Тулачермет».

Между тем, на Михайловском ГОКе идет реализация второй очереди проекта – строительство нового корпуса дообогащения концентрата с применением высокоэффективного оборудования. Здесь будут установлены грохоты Derriсk, мельницы и флотационные установки.

Ожидается, что уже в 2022 году весь обогатительный передел МГОКа перейдет на производство высококачественного концентрата по новой технологии - с содержанием железа до 70% с общим объемом производства 16,9 млн тонн в год.

Важно, что в переработку будут вовлечены труднообогатимые руды карьера. Это даст возможность более бережно использовать природные запасы, считают на комбинате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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