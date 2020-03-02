МГОК перейдет на производство высококачественного концентрата по новой технологии в 2022 году

Более 1,8 млн тонн высококачественного концентрата по технологии тонкого грохочения произвел Михайловский ГОК, сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, что в сентябре прошлого года на четырех секциях обогатительной фабрики комбината запущена первая очередь технологии тонкого грохочения Derrick. Прогнозируемый план производства по итогам 2020 года на секциях с тонким грохочением - 3,7 млн тонн концентрата.

По словам главного инженера обогатительной фабрики Андрея Сычева, высокая конкуренция на рынке ЖРС, где побеждают предложения лучшего качества, требовала поиска новых решений:

- В рамках новой технологии мы ввели еще одну стадию классификации продукта по крупности методом грохочения и, таким образом, подняли содержание железа в концентрате сразу на два процентных пункта

Дообогащенный концентрат с увеличенным содержанием железа и сниженным содержанием диоксида кремния – это не только самостоятельная товарная продукция, но и сырье для производства окатышей повышенного качества.

Премиальные окатыши из концентрата тонкого грохочения востребованы на Уральской Стали, Косогорском МЗ и «Тулачермет».

Между тем, на Михайловском ГОКе идет реализация второй очереди проекта – строительство нового корпуса дообогащения концентрата с применением высокоэффективного оборудования. Здесь будут установлены грохоты Derriсk, мельницы и флотационные установки.

Ожидается, что уже в 2022 году весь обогатительный передел МГОКа перейдет на производство высококачественного концентрата по новой технологии - с содержанием железа до 70% с общим объемом производства 16,9 млн тонн в год.

Важно, что в переработку будут вовлечены труднообогатимые руды карьера. Это даст возможность более бережно использовать природные запасы, считают на комбинате.