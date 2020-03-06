В Курске выбрали «Красу полиции 2020»

Традиционно в преддверии Международного женского Дня в региональной полиции выбирают самую сильную, профессионально грамотную и красивую сотрудницу органов внутренних дел.

Участницы конкурса - сотрудницы разных подразделений региональных органов внутренних дел в возрасте до 30 лет. Конкурс проходил в два этапа. Отборочные испытания прошли в спорткомплексе «Динамо». Девушки соревновались в огневых и физических испытаниях. Они показали знание устройства пистолета, умение его собирать и разбирать, а также навыки стрельбы, регулярно оттачиваемые в рамках служебной деятельности.

Свою силу и выносливость девушки представили в испытаниях челночным бегом и силовыми упражнениями. Обязательной проверкой стали боевые приемы борьбы, используемые при задержании нарушителей.

Десять сотрудниц разных подразделений городской и областной полиции, набравшие наибольшее количество баллов за все испытания, вышли в финал конкурса «Краса полиции 2020».

На гала-концерте каждая участница вместе со своими коллективами подготовили масштабную программу. Девушки представили свои службы, рассказав об их важности и вкладе в общее дело обеспечения безопасности в регионе. Домашними заданиями стали кулинарный конкурс, творческое задание и показ платьев, изготовленных самостоятельно из подручных материалов.

На конкурсе «Минута славы» девушки показали свои таланты. Они пели, танцевали, читали стихи, рисовали картины и даже устроили шоу с мыльными пузырями.

Самым ожидаемым этапом для зрителей стало дефиле в вечерних платьях. Зрители еще раз убедились, что сотрудница полиции – прежде всего красивая девушка.

Награды победительницам вручал начальник УМВД России по Курской области генерал-майор полиции Виктор Косарев.

Победительницей конкурса и обладательницей звания «Краса полиции – 2020» стала Ходыревская Ирина - младший сержант полиции, полицейский-кавалерист патрульно-постовой службы УМВД России по Курску.

Второго места удостоена Новикова Кристина – лейтенант полиции, дознаватель МО МВД России «Фатежский».

Третье место завоевала Скокова Юлия – младший сержант полиции, полицейский комендантского взвода МО МВД России «Железногорский».

В номинации «Лучший спортсмен» победу одержали младший сержант полиции Скокова Юлия и Беляева Тамари – младший лейтенант полиции, инспектор ИАЗ Дмитриевского отделения полиции.

«Лучшим стрелком» стала Петренко Елена - сержант полиции, сотрудница патрульно-постовой службы МО МВД России «Рыльский».

Также конкурсантки стали победительницами в номинациях мисс «Улыбка», «Очарование», «Грация», «Обояние», «Оригинальность», «Совершенство».