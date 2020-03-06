«Оставить добрый след в душе!»: в Железногорске назвали «Учителя года-2020»

5 марта стали известны железногорские победители конкурса педагогического мастерства. Почетное звание «Учитель года-2020» получила преподаватель математики школы №8 Ольга Иванова. Звание лучшего педагога-психолога – у Аллы Романовской, специалиста детского сада №20. Также в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» были озвучены имена призеров, поскольку победитель в этой номинации станет известен в ходе регионального тура.

Участников торжественной церемонии приветствовал начальник управления внутренних соцпрограмм МГОКа Владимир Стефанович:

- В жизни каждого человека есть свой учитель, оставивший особый, добрый след в душе. Я желаю вам быть для своих воспитанников именно такими учителями!

Все участники конкурса получили поощрения от профсоюзной организации работников образования. А победители и призеры - премии от компании «Металлоинвест». Всего же на проведение подобных состязаний компания направила 300 тысяч рублей.

Своими воспоминаниями поделилась победитель городского этапа конкурса «Учитель года» Ольга Иванова:

- Я пришла в профессию вслед за любимым учителем. До сих пор помню мою первую учительницу. И вот сама уже работаю 16 лет педагогом. Это мой двигатель – это дети! Они вдохновляют и заставляют искать что-то новое!