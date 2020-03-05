2020-03-05T09:25:14+03:00
Происшествия

В Курской области за взятки осудили сотрудницу военкомата

Медсестра помогала получить освобождение от призыва
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Девушке дали три года колонииДевушке дали три года колонииФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

В разработку УФСБ России по Западному военному округу попала медицинская сестра военного комиссариата Курчатова, Курчатовского и Октябрьского районов Курской области. 29-летнюю курянку поймали на взятках и незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации.

- На протяжении почти двух лет, с 2016 по 2018 годы, медсестра организовала получение взяток за помощь в незаконном освобождении от призыва на военную службу. Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей. Также в мае 2018 года она купила шариковую ручку, оборудованную модулями микрофона и видеокамеры, способными вести скрытую аудио- и видеозапись, - сообщили "КП" в УФСБ России по Курской области.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности 56 ВСО СК России против медсестры завели уголовные дела по ст. 138.1 УК РФ, ч. 3, ст. 290, ч. 5 ст. 290 УК России.

Курчатовский городской суд Курской области признал женщину виновной по всем статьям и дал ей два года исправительной колонии общего режима со штрафом в 20 тысяч рублей. Суд также лишил курянку права занимать должности в системе военных комиссариатов России, а также органах самоуправления, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на три года.

Приговор был обжалован. В итоге Курский областной суд изменил меру наказания на более строгую - три года исправительной колонии общего режима и штраф в 1,22 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В 2020 году в Курской области планируют заложить суперинтенсивные сады
Ночью в Курске горел дом
В Курске появится единый перевозчик пассажиров
Жалобы на содержание животных в курском зоопарке не подтвердились
Директор курской школы оскорбляла учеников и учителей
В Курске приступили ямочному ремонту
Здание бывшей кирхи в центре Курска внесли в реестр недвижимости
Курянку подозревают в убийстве собственного мужа
Более 19 тысяч маленьких курян живут в нищите
В курском микрорайоне КЗТЗ отремонтируют девять улиц
На курянку завели дело за то, что она поцарапала полицейскому лицо
Курянин перечислил мошеннику 36 тысяч рублей за "эскорт-услуги"
Под Курском пожар тушили 12 человек и пять единиц техники
В Курской области потеплеет до 13 градусов
Курского фермера обвиняют в мошенничестве с субсидиями
В Курской области создадут промышленный технопарк
В Курске появится парк русско-татарской дружбы
В "Одноклассниках" появились фейковые страницы курских мэра и губернатора
СК проверяет обстоятельства гибели курянина в гараже
В Курске пройдет этап Всероссийского турнира «Подмастерья»
Курянин разобрал постройку соседа
В Курской области без электричества остались 255 домов
С гриппом и ОРВИ слегло почти семь тысяч курян
Под Курском сгорел деревянный дом
В центре Курска без тепла и горячей воды останутся десятки домов
Курянин полтора месяца ездил по поддельным правам
Курянин организовал интернет-магазин по продаже наркотиков
В Курске автомобиль врезался в рекламный щит