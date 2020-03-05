В Курской области за взятки осудили сотрудницу военкомата

В разработку УФСБ России по Западному военному округу попала медицинская сестра военного комиссариата Курчатова, Курчатовского и Октябрьского районов Курской области. 29-летнюю курянку поймали на взятках и незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации.

- На протяжении почти двух лет, с 2016 по 2018 годы, медсестра организовала получение взяток за помощь в незаконном освобождении от призыва на военную службу. Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей. Также в мае 2018 года она купила шариковую ручку, оборудованную модулями микрофона и видеокамеры, способными вести скрытую аудио- и видеозапись, - сообщили "КП" в УФСБ России по Курской области.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности 56 ВСО СК России против медсестры завели уголовные дела по ст. 138.1 УК РФ, ч. 3, ст. 290, ч. 5 ст. 290 УК России.

Курчатовский городской суд Курской области признал женщину виновной по всем статьям и дал ей два года исправительной колонии общего режима со штрафом в 20 тысяч рублей. Суд также лишил курянку права занимать должности в системе военных комиссариатов России, а также органах самоуправления, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на три года.

Приговор был обжалован. В итоге Курский областной суд изменил меру наказания на более строгую - три года исправительной колонии общего режима и штраф в 1,22 миллиона рублей.